Kleinbär als blinder Passagier Berliner Polizei entfernt Waschbär aus einem Bus

Große Resonanz bei Twitter hat die Berliner Polizei mit den Fotos eines Waschbären erreicht, der an einer Endhaltestelle in der Nähe des Tempelhofer Feldes aus einem BVG-Bus entfernt werden musste.

Nach den Angaben der Polizei wurde das Tier an der Wendeschleife Tempelhofer Damm zunächst von einem Polizisten festgehalten. Nachdem ein Ranger benachrichtigt worden sei, habe der Kollege den Waschbären an diesen übergeben. Dann sei das Tier wieder freigelassen worden.

„Was ist flauschig, hat ne Maske auf und kein Geld für das 49€-Ticket?“, heißt es in dem Twitter-Post der Polizei. Bei der Pressestelle der BVG hörte man zum ersten Mal von einem Waschbären im Bus. Bei Füchsen hingegen komme dies öfter vor. Diese schlichen sich vorzugsweise an Endhaltestellen in die Busse, hieß es.