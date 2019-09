Wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg gegen 11 Uhr auf Twitter mitteilte, würden Abflüge, die am Sonntag über Terminal C3 abgefertigt werden sollten, auf andere Terminals umgelegt. Passagiere wurden gebeten, sich vor Ort zu informieren und etwas mehr Zeit einzuplanen. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt, hieß es.

Flughafensprecher Daniel Tolksdorf sagte am Nachmittag, dass das Terminal vermutlich den ganzen Sonntag geschlossen bleibe. Das Verlegen der der bislang zwölf Flüge von Terminal C3 sei unproblematisch gewesen, außerhalb der Ferien sei der Andrang an einem Sonntag nicht so groß. Bis zum Abend sollten sechs weitere Flüge verlegt werden.

Es sei ein Kältegerät kaputt gegangen, sagte Tolksdorf weiter. Es sei die erste Schließung eines Terminals wegen Überhitzung in diesem Sommer. Das Terminal nutzt überwiegend Easyjet und Sun Express.

Unterdessen nähert sich eine Kaltfront Berlin, das Problem mit der Hitze wird sich also von selbst lösen. In sozialen Medien wurde die Panne am Sonntag vielfach kommentiert. "Soviel zum Thema 'funktionierender Flughafen'", lästerte der Twitter-Account "Danke TXL, es reicht", der sich für die Schließung des innerstädtischen Airports einsetzt.

Gerade in Ferienzeiten stößt der Flughafen in Tegel immer wieder an die Belastungsgrenze.