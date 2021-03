Demonstranten der Bewegung Fridays for Future haben am Freitag im Schneetreiben die Berliner Oberbaumbrücke bemalt. Das Motto lautete „Another World is possible“ (Eine andere Welt ist möglich). Außerdem waren Fahrraddemos geplant.

Das Ganze ist Teil einer weltweiten Aktion: Zahlreiche überwiegend junge Demonstranten waren beim ersten globalen Klimastreiktag seit knapp einem halben Jahr dabei. Die internationale Bewegung Fridays for Future und die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg teilten bereits in den Morgenstunden Bilder und Eindrücke von Aktionen in aller Welt.

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises - keine leeren Versprechungen mehr - wollten die Organisatoren in mehr als 50 Ländern gegen die Förderung fossiler Brennstoffe und eine aus ihrer Sicht verfehlte und mangelhafte Klimapolitik protestieren.

Hannah Pirot von Fridays for Future Berlin erklärte dazu in einer Mitteilung, die Klimakrise betreffe schon heute Tausende Menschen weltweit. „Wir brauchen systemische Veränderungen, da die Klimakrise das Ergebnis von struktureller Ausbeutung an Menschen und ökologischer Zerstörung ist.“ (dpa)