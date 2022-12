Klimaprotest in Berlin „Letzte Generation“ blockiert erneut Autobahn

Aus Protest gegen die aus ihrer Sicht mangelhafte Klimapolitik haben Aktivisten der Protestgruppe „Letzte Generation“ auch am Freitag ihre Aktionen fortgesetzt. In Berlin blockierten sie gegen 8 Uhr den Autobahn-Abzweig Steglitz von der A100, wie die Gruppe am Morgen mitteilte.

Auf veröffentlichten Bildern und Videos der Aktivisten ist zu sehen, wie etwa zehn Menschen auf der Straße sitzen und den Berufsverkehr blockieren. Ein langer Stau bildete sich. Die Polizei bestätigte dem Tagesspiegel die Protestaktion. Sechs Aktivisten hätten sich auf der Straße festgeklebt. Nach etwa einer Stunde sei die Straße wieder für den Verkehr freiegeben worden.

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, kritisierte die „Letzte Generation“ am Freitag erneut für ihre Protestform: „Das ist kein ziviler Ungehorsam, sondern das Ignorieren unserer demokratischen Grundordnung“, teilte er mit.

Von der Politik forderte Jendro, die rechtlichen Grundlagen zu ändern, damit Aktivisiten künftig vier bis sieben Tage in Gewahrsam genommen werden können. (Tsp)

