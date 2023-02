Klimaprotest mit TV-Moderator Lutz van der Horst Berliner Boulevard Unter den Linden nach Blockade wieder frei

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben in Berlin am Freitagmorgen erneut die Straße Unter den Linden auf Höhe der Charlottenstraße in Richtung des Brandenburger Tors blockiert. Gegen 11 Uhr konnte die Straßensperre aufgehoben werden, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte.

Wie die Aktivisten bekannt gaben, war auch der aus der „heute-show“ des ZDF bekannte Fernsehmoderator Lutz van der Horst bei dem Protest dabei, demnach fanden Dreharbeiten statt.

Insgesamt seien 24 Menschen an dem Protest beteiligt gewesen, von denen sich zehn gegen 9 Uhr an der Straße festgeklebt hätten, sagte ein Polizeisprecher. Wie in den vergangenen Fällen üblich, seien sie von den Beamten vom Asphalt gelöst worden. Es kam zu Behinderungen für den Fahrzeugverkehr.

Die Gruppe „Letzte Generation“ schrieb in einer Mitteilung, Wissenschaftler:innen seien zur Unterstützung bei der Aktion mit dabei gewesen. Unter den Protestierenden seien unter anderem Martina Schäfer, die Geschäftsführerin des Zentrums für Technik und Gesellschaft an der Technischen Universität (TU) Berlin, sowie Friedemann Paul, der Leiter der Stabsstelle Internationales an der Charité, gewesen.

Gemeinsam solle davor gewarnt werden, weiter wissenschaftliche Fakten zur Klimakrise zu ignorieren. Die „Letzte Generation“ erklärte in ihrer Mitteilung, „das Vernachlässigen der im Grundgesetz festgeschriebenen Pflichten durch die Regierung dürfen nicht länger hingenommen werden.“ (mit dpa)

Zur Startseite