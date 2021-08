Umweltschutzgruppen haben am Montag im Berliner Regierungsviertel mit ihren lange angekündigten Protestaktionen für mehr Klimaschutz begonnen. Am Brandenburger Tor versammelten sich am Vormittag Demonstranten auf die Straße und blockierten sie zum Teil. Die Polizei ging am Mittag von etwa 200 Personen aus, zudem seien Kleinstgruppen von etwa 10 bis 20 Personen unterwegs. Im Protestcamp der Aktivisten zählte die Polizei rund 250 Zelte, insgesamt geht man daher von etwa 300 Menschen aus. Laut Polizei war die Lage relativ ruhig, größere Einsätze gab es nicht.

Die Initiatoren, darunter die Gruppe Extinction Rebellion, forderten ihre Unterstützer über einen Messengerdienst auf: „Ab geht's, wir sind am Brandenburger Tor. Einige Menschen fangen an zu blockieren und freuen sich auf eure Unterstützung. Setzt euch einfach dazu.“

Die Polizei rief die Teilnehmer zum Einhalten des Corona-Abstands auf. Foto: Carolin Rückl

Eine Speakerin eröffnete den Protest am Brandenburger Tor: "Die Klimakatastrophe ist in vielen Ländern jetzt schon eine Voraussetzung, ein Grund für Kriege und soziale Unruhen. Das wird auch bei uns auftauchen. Deswegen ist Klima als Grundlage so ein Entscheidendes, so ein wichtiges Thema." Deswegen soll heute protestiert werden, "kreativ, gewaltfrei, entschlossen".

Die Polizei schirmte mit drei großen Wagen die Demonstrierenden von der Straße ab. Die Demonstrierenden saßen größtenteils, manche sangen, mehrere spielten Gitarre. Die Organisator:innen riefen dazu auf, Masken zu tragen und spielten Musik über Boxen auf einem Lastenrad.

Aktivist:innen tanzen bei den Klimaprotesten in der Berliner Innenstadt. Foto: Carolin Rückl

"Verhindern werden wir diese Krise nicht, aber wir müssen handeln", sagte eine Speakerin. Die Polizei rief indes dazu auf, Masken zu tragen, Abstand zu halten. Auf dem Platz des 18. März wurde zu einer adaptierten Version von "Staying alive" getanzt mit dem Text: "Stop the extinction, join the rebellion".

Polizisten sprachen Demonstrierende an, mehr Abstand zu halten. Es gab mehrere Durchsagen, darin war auch die Rede von polizeilichen Maßnahmen, die alle vermeiden wollen. Die Organisator:innen riefen auch dazu, dass mehr Abstand gehalten werde, von der Straße müsse aber niemand gehen. Im Verlauf der Proteste hielten die Teilnehmer das Maskentragen und Abstandhalten besser ein – von der Polizei kam eine lobende Durchsage mit einem Aufruf zu einem kleinen Applaus.

Protestierende liegen auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor. Foto: Carolin Rückl

Bei dem Protest am Brandenburger Tor klebten sich auch mehrere Menschen jeweils mit einer Hand an die Straße. Die Polizei und der Ärztliche Dienst der Polizei kamen, gegen die Aktion unternommen wurde aber zunächst nichts. Zwei Polizisten standen weiter bei den Aktivisten.

Ein weiterer, der sich etwas entfernt von der Gruppe festgeklebt hatte, gab der Polizei seinen Ausweis - gegen ihn wird jetzt Anzeige erstattet wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie ein Beamter sagte.

Laut Polizei dürfen die die Aktivisten dort erst einmal weiter festgeklebt sitzenbleiben - solange sie nicht gegen den Infektionsschutz verstoßen. Sollte die Demonstration an einen anderen Ort verlegt werden, bekommen diese die Gelegenheit sich selbst loszumachen und mitzugehen. Sollten sie das nicht tun, werde dies als Widerstand gewertet und die Teilnehmer würden mit Hilfe eines Arztes von der Straße losgemacht und anschließend erst festgehalten, bis ihre Identitäten geklärt sind, hieß es von der Polizei.

Gegen 13 Uhr rief die Polizei die Demonstranten am Brandenburger Tor schließlich dazu auf, die Straße zu verlassen und auf den Platz des 18. März zu gehen. Sonst könne es zu polizeilichen Maßnahmen können.

Aktivisten klebten sich bei den Protesten an die Straße. Foto: Carolin Rückl

Auch auf einer Kreuzung am Platz der Republik nahe dem Reichstag blockierten rund ein Dutzend Demonstranten einen Teil der Scheidemannstraße. Die Polizei war an beiden Stelle präsent und sprach zunächst mit den Blockierern.

Zahlreiche Polizisten hatten sich Montag früh an mehreren Stellen rund ums Regierungsviertel postiert. Am Reichstag, am Potsdamer Platz und am benachbarten Umweltministerium standen Mannschaftswagen bereit. Das führte zu Problemen für die Demonstranten. „Team Blau sorgt ein wenig für Verzögerungen. Also keine Panik, bleibt ruhig und verhaltet euch sehr gern unauffällig“, schrieben die Organisatoren.

Die Umweltschützer wollten am Montag mit Tausenden Menschen einen Platz im Zentrum Berlins besetzen, und dort „Zelte, Küchen und friedliche Barrikaden aufbauen“. Geplant ist eine ganze Protestwoche der Umweltschutzgruppen. Angekündigt wurden Blockaden von Straßen oder Gebäuden, eine Demonstration und weitere Aktionen. (mit dpa)