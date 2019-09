Warmlaufen für das Klima

Warmlaufen für die Klima-Demo. Wir protestieren, wir protestieren, skandieren die Mädchen, halten sich an den Händen und gehen im Takt in die Knie. Klimastau, Klimastau, rufen die Jungs, es klingt etwas kerniger. Ein morgendliches Duett der Grundschülerinnen- und -schüler, mit spontaner Choreografie: Die Kinder der Kreuzberger Reinhardswald-Schule stehen am Zaun in der Baerwaldstraße in einer langen Reihe nebeneinander, bestimmt drei, vier Klassen. Auch eine Art Frühsport.

Text: Christiane Peitz