S-Bahn hält nicht mehr am Brandenburger Tor

Inzwischen hält die S-Bahn nicht mehr am Brandenburger Tor. Die Demonstrierenden quetschen sich deshalb in fröhlichen Scharen aus Kindern, Eltern und vor allem Studierenden, aus den Ausgängen der S-Bahn am Anhalter Bahnhof, Potsdamer Platz und Friedrichstraße.