Der Kölner Club „Bootshaus“ hat sich erneut in einer Rangliste der 100 besten Clubs der Welt in der Spitzengruppe behauptet. Es landete wie im Vorjahr auf Platz fünf der Top-100-Clubs, wie das „DJ Mag“ kürzlich mitteilte.

In der neuesten Abstimmung des britischen Fachmagazins, bei der Jahr für Jahr Hunderttausende Raver mitmachen, entschied Köln außerdem das innerdeutsche Duell wieder für sich: Das Berliner „Berghain“ landete nur noch auf Platz zwölf (minus 6).

2022 sind nur vier deutsche Clubs unter den Top 100 - es sind noch zwei weitere in Berlin: das „Watergate“ (Platz 35, plus 1) und der „Tresor“ (Platz 50, plus 10).

„Das „Hï Ibiza“ ist der Nummer-1-Club der Welt“, teilte das „DJ Mag“ darüber hinaus mit. Nach zwei Jahren auf dem Treppchen sei dem spanischen Club zum ersten Mal der Sprung nach ganz oben gelungen.

Das Land mit den meisten Clubs in den „DJ Mag“-Top-100 sind die Vereinigten Staaten: „Die USA holen sich den Titel als Clubland Nummer 1 vom Vereinigten Königreich zurück“, hieß es - und zwar mit einer Gesamtzahl von 16 Clubs (plus 3).

Das sind die 20 besten Clubs der Welt:

1. Hï Ibiza, Spanien (+3)

2. Echostage Washington, USA (-1)

3. Green Valley Camboriu, Brasilien (-1)

4. Printworks London, UK (+3)

5. Bootshaus Köln, Deutschland (-)

6. Ushuaïa Ibiza, Spanien (-2)

7. Amnesia Ibiza, Spanien (+8)

8. The Warehouse Project Manchester, UK (+1)

9. Laroc Club Valinhos, Brasilien (+3)

10. Papaya Zrce, Kroatien (-2)

11. Exchange LA, USA (-1)

12. Berghain Berlin, Deutschland (-6)

13. Fabric London, UK (-)

14. Zouk, Singapur (-3)

15. Illuzion Phuket, Thaliand (+1)

16. Avant Gardner & The Brooklyn Mirage New York City, USA (+16)

17. 1/3 One Third Beijing, China (+7)

18. Pacha Ibiza, Spanien (-)

19. Play House Chengdu, China (+11)

20. Motion & Marble Factory Bristol, UK (-6)

2021 lag Großbritannien mit insgesamt 14 Clubs vorne (12 davon in England und 2 in Schottland).

Erst kürzlich hatte ein prominenter Berlin-Besucher das „Berghain“ verschmäht: Tesla-Chef Elon Musk twitterte im April, er sei nicht in den Club gegangen, weil dieser das Wort "Peace" an seine Fassade geschrieben habe. "Ich hasse das Wort."

Während das internationale Club-Voting vor Corona oft schon im Frühjahr veröffentlicht wurde, geschah dies letztes Jahr erst im August und diesmal Ende Juni. In vielen Ländern auf der Welt lag das Clubleben während der Pandemie monatelang brach. (Tsp, dpa)