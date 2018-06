In vier Jahren das Abitur und eine Berufsausbildung erwerben – und zwar vergütet: Das gibt es vom kommenden Schuljahr an nach einem guten Mittleren Schulabschluss auch in Berlin. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Vertreter von Handwerkskammer und IHK erläuterten am Dienstag die Konditionen. Demnach startet das „Duale Abitur/Berufsabitur“ im Heizungs- und Sanitärgewerk sowie im Hotelgewerbe. Sechs Bundesländer bieten die neue Kombination von Schule und Ausbildung bereits seit 2017, um dem Nachwuchsmangel im Handwerk zu begegnen und leistungsstärkere Mitarbeiter zu gewinnen.

Infos bei der Handwerkammer: Tel. 25903-321 oder mrowka@hwk-berlin.de