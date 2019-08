Unterschriftensammlungen sind an Schulen sehr enge Grenzen gesetzt. Auf Druck von Eltern musste die Gesamtelternvertretung der Johanna-Eck-Schule die Listen mit den Unterschriften der Schüler bei der Gesamtelternversammlung in Gegenwart von zwei Schulaufsichtsbeamten am Mittwoch zerreißen. Dies wurde dem Tagesspiegel von mehreren Seiten bestätigt.

Die Unterschriften waren von der neu gewählten Gesamtelternvertreterin am vergangenen Freitag gesammelt worden. Dabei soll sie im Foyer vor der Aula gesessen haben, in der die Schüler jahrgangsweise zur Wahl der Schülervertreter zusammengerufen worden waren. Somit hatte sie eine ideale Ausgangsbasis, um möglichst viele Schüler erreichen zu können.

Dieses Vorgehen kam bei der Gesamtelternversammlung am Mittwoch zur Sprache, woraufhin einige Eltern darauf aufmerksam gemacht haben sollen, dass dieses Vorgehen den Vorschriften widerspreche, die sich aus dem Beutelsbacher Konsens ergeben. Zu diesem seit 1976 geltenden bundesweiten Konsens gehört das "Überwältigungsverbot", das besagt, dass Schüler nicht indoktriniert werden sollen.

Zudem muss die "Kontroversität" gewahrt werden: Schüler dürfen also nicht einseitig informiert werden. Beides bezieht sich allerdings in erster Linie auf Lehrer. "Möglicherweise haben die Elternvertreter darum gedacht, dass sie das dürfen", mutmaßte ein Vater der Schule.

Wer Kritik übt, wird abqualifiziert

Wie streng das Verbot von Unterschriftensammlungen gehandhabt wird, wurde erst im November 2018 wieder deutlich, als der Leiter einer Tempelhofer Grundschule verboten hatte, im Lehrerzimmer Unterschriften gegen das AfD-Portal "Neutrale Schule" zu sammeln. Allerdings bezog er sich auf eine Verwaltungsvorschrift, in der es um politische Betätigung geht - somit ein anderer Sachverhalt als im konkreten Fall.

Wobei sich bei der Johanna-Eck-Schule vieles mischt: Von Unterstützern der beurlaubten Schulleiterin war nämlich in den sozialen Netzwerken unter anderem behauptet worden, dass Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) mit der Personalie auf Druck der AfD reagiert habe. Hingegen hatte Scheeres im Bildungsausschuss sinngemäß klar gemacht, dass der Weggang des freien Trägers für Sozialarbeit der Anlass für ihre Entscheidung war, nachdem bereits ein Großteil des Kollegiums die Schule verlassen hatte.

Dennoch wird von den Befürwortern der umstrittenen Schulleiterin den sozialen Netzwerken darauf beharrt, dass es andere Hintergründe gebe. Wer die Leiterin kritisiert, wird wahlweise des Rassismus oder der Voreingenommenheit bezichtigt. Die neue Gesamtelternvertretung verbreitete am Dienstag in einem Elternbrief gar die Version, dass "Frau Özhan-Erhardt durch einseitige und fehlerhafte Berichterstattung des Tagesspiegels ihren Posten räumen musste".

Auf die zweimal vom Tagesspiegel am Dienstag erfolgte Nachfrage, worin denn die "Fehler" bestanden hätten, gab es bis Freitag keine Reaktion.

Demonstration um 12 Uhr

Der Tagesspiegel ist schon länger im Fokus der Kritik an der Schule: Schulleiterin Mengü Özhan-Erhardt soll den langjährigen Vertrauenslehrer der Schule, Reiner Haag, der die Partizipationskonzepte der Schüler maßgeblich entwickelt und umgesetzt hatte, mit Hinweis auf seine Kontakte zum Tagesspiegel die Fortführung seines Honorarvertrags verweigert haben, wie er berichtete.

Auf die Frage, ob diese Darstellung stimme, reagierte die Senatsverwaltung damals nicht. Die Schulleiterin selbst gibt der Presse in der Regel keine Auskünfte, sondern verweist stets auf die Pressestelle der Bildungsverwaltung.

In dem besagten Elternbrief wurde für diesen Freitag um 12 Uhr zu einer Demonstration vor der Bildungsverwaltung aufgerufen. Eltern berichteten, dass die Schule wegen der Wärme Kurzstunden angesetzt habe. Somit müssten die Schüler, die demonstrieren gehen, nicht schwänzen.