Die einen schauen skeptisch auf die konjunkturelle Entwicklung, die anderen erholen sich gerade aus einer zuletzt miserablen Lage: Das Konjunkturbild der Berliner Wirtschaft ist zweigeteilt. Das ergab die jährliche repräsentative Umfrage der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK), die am Montag vorgestellt wurde. Vor allem der Krieg in der Ukraine, die rasant steigenden Energiepreise und Lieferkettenprobleme „bremsen“ die positive Entwicklung in der Wirtschaft, hieß es bei der Kammer.

Skeptisch blicken vor allem Industrie, Bau und der Handel auf die kommenden Monate. Das Gastgewebe, zuletzt arg gebeutelt durch die Lockdown-Folgen während der Corona-Pandemie, ist laut IHK zuversichtlicher gestimmt als noch zu Jahresbeginn.

Der Konjunkturklimaindex liegt laut IHK-Bericht demnach bei 119 Punkten, das sind vier Punkte weniger als zu Jahresbeginn. Er spiegelt das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage von mehr als 500 Unternehmen wider; der Befragungszeitraum war der 19. April bis 6. Mai dieses Jahres.

In den Dienstleistungssektoren gewinnen die Geschäfte verglichen zum Jahresbeginn moderat hinzu. Der Handel, persönliche und unternehmensnahe Services berichteten von steigender Nachfrage, wenn auch bei weitem noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Im Gastgewerbe steigt der Index der Geschäftslage erstmals seit zwei Jahren auf einen positiven Wert auf acht Punkte (nach -80 zu Jahresbeginn).

„Saisonale und vor allem Post-Pandemie-Effekte bescheren diesen Branchen Rückenwind: Konsumentinnen und Konsumenten holen offenbar bei gastgewerblichen, kulturellen und touristischen Angeboten nach, was in den vergangenen zwei Jahren nur eingeschränkt oder gar nicht möglich war“, hieß es in dem Bericht.

Im Logistik- und Verkehrsgewerbe sowie den produzierenden Branchen lässt die geschäftliche Dynamik dagegen teils erheblich nach. Den Betrieben machen bereits seit Monaten steigende Preise und gestörte Lieferketten zu schaffen. 68 Prozent der Unternehmen berichten von Lieferschwierigkeiten „von mittlerem bis erheblichen Umfang“.

Das Ausmaß schwankt dabei von Branche zu Branche. Nahezu alle befragten Industriebetriebe (98 Prozent) und Betriebe im Gastgewerbe (97 Prozent) leiden unter Lieferschwierigkeiten. Auch in Handel oder Baugewerbe spüren gerade einmal sieben Prozent der Befragten keine Lieferengpässe.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den steigenden Preisen. Knapp jedes zweite Unternehmen ist in erheblichem Umfang von Steigerungen betroffen, weitere 28 Prozent von Erhöhungen in mittlerem Umfang. Ursache sind vor allem die wachsenden Energiepreise (67 Prozent), höhere Kosten für Waren (65 Prozent), steigende Arbeitskosten (49 Prozent) und mehr Kosten für Dienstleistungen (44 Prozent).

Die pessimistischen Erwartungen überwiegen

Die Geschäftserwartungen gehen in fast allen Branchen zurück: Im Handel, im Baugewerbe und in der Industrie überwiegen die pessimistischen Erwartungen die optimistischen. So erwarten 40 Prozent der Befragten in der Industrie sich eintrübende Geschäfte, auch ein erheblicher Teil der Dienstleistungsunternehmen (19 Prozent) bewertet die Aussichten schlechter als noch zu Jahresbeginn.

Die Entwicklung der Preise und die unklare Liefersicherheit von Energieträgern, Vorprodukten und Rohstoffen sind so risikobehaftet wie seit langer Zeit nicht mehr. Dies hat auch Auswirkungen auf das allgemeine Konsumklima. Verunsicherte Verbraucher kaufen weniger – das sei die Sorge der Händler, hieß es. Auch hier gehen 32 Prozent der Befragten von schlechteren Geschäften in den nächsten Monaten aus.

Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin, sagte: „Wir sind mit wirtschaftlichen Problemlagen weltweiten Ausmaßes konfrontiert. Die Berliner Politik allein wird es nicht richten können.“ Aber eine Verbesserung der Rahmenbedingungen könne helfen, einen Teil der Last zu mildern. Das Neustartprogramm des Wirtschaftssenators Stephan Schwarz (parteilos, für die SPD) sei dafür ein gutes Signal, es bedarf aber weiterer, struktureller Verbesserungen.

„Die Belastungen durch mögliche Versorgungsengpässe bei Energie sowie steigende Energiekosten für die Berliner Unternehmen müssen so gering wie möglich gehalten werden. Das geplante Ölembargo droht, die Belastungen zwischen Ost- und West-Deutschland bei der Versorgung mit petro-chemischen Produkten bzw. die Folgekosten sehr zu Ungunsten Berlins zu verteilen“, sagte Eder.

Diese Wettbewerbsverzerrung müsse die Politik bei ihren Planungen unbedingt berücksichtigen. Zudem sollten angesichts weiter steigender Preise und unterbrochener Lieferketten die Unternehmen des Baugewerbes so rasch wie möglich entlastet werden.