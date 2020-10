Im „freien Fall“ wie noch im Frühjahr zu Beginn der Coronakrise befindet sich die Berliner Wirtschaft zwar nicht mehr, doch die Aussichten sind im Herbst weiterhin sehr schlecht. Und mit dem anstehenden Lockdown-Light deutlich schlechter, als zur Zeit der Konjunkturumfrage, die die Handwerkskammer (HWK) und Industrie- und Handelskammer (IHK) traditionell im September bei den Unternehmen jährlich machen. Zum Umfragezeitraum habe der Inzidenzwert in Berlin noch bei 55 gelegen, jetzt teilweise bei mehr als 200, sagte HWK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Wittke.

Lag der Geschäftsklimaindex zu Beginn der Pandemie im Frühjahr bei 65 Punkten – der niedrigste Wert, den es jemals gab – ist er im Herbst immerhin auf 106 Punkte gestiegen. Allerdings gibt es große Unterschiede innerhalb der Branchen. Bei einigen hänge die Existenz „am seidenen Faden“, mahnte IHK-Geschäftsführer Wirtschaft und Politik, Henrik Vagt.

Besonders schlimm betroffen sind bekanntlich weiterhin das Gastgewerbe, die Hotellerie sowie die Messe- und Veranstaltungsbranche. Die Umsatzeinbußen durch den Lockdown und die Sperrstunde seien nicht mehr aufzuholen.

Relativ gut hingegen geht es noch der Bauindustrie, sie ist laut Konjunkturumfrage weniger betroffen als andere Branchen. Die aktuelle Lagebeurteilung sei noch positiv, dennoch liege der Saldo von 32 Punkten deutlich unter den Ergebnissen vergangener Jahre. Allerdings blickten die Bauunternehmen pessimistisch in die Zukunft, ein Grund sei die schwieriger werdende Fachkräfteakquise.

Auch im Handwerk steigt der Pessimismus. Im Spätsommer bewerteten 37 Prozent ihre aktuellen Geschäftsergebnisse noch als gut, nun ist die Besorgnis groß: nur noch 17 Prozent gehen von einer Verbesserung der Lage aus. „Bäcker und Konditoren merken, wie ihnen das Catering-Geschäft, beispielsweise auch die Lieferungen zu Hotels fehlt“, beschreibt Jürgen Wittke eines der Probleme. Beim Handel ist das Bild wohl am unterschiedlichsten: Während der Online-Handel durch die Decke ging und auch die Lebensmittelhändler, weil sie nicht schließen mussten, keine erheblichen Einbußen hatten, geht es dem stationären Handel, insbesondere in stark von Touristen frequentierten Quartieren, sehr schlecht, beschreibt Henrik Vagt. Er prognostiziert, dass das Weihnachtsgeschäft sich extrem auf den Online-Handel verlagern wird, und die stationären Geschäfte und Läden, die eigentlich immer vom Vorweihnachts-Geschäft profitierten, extrem schlecht dastehen werden und diese Einbrüche nicht wieder aufholen können.

Insgesamt rechnen laut HWK und IHK alle Branchen durch die Coronakrise mit einem erheblichen Beschäftigungsabbau. Und noch etwas sei extrem besorgniserregend und so noch nie vorgekommen: Die Umfrage ergab, dass 13 Prozent der Unternehmen eine Insolvenz für „sehr wahrscheinlich“ und vier Prozent für „wahrscheinlich“ halten. Damit sei davon auszugehen, dass jedes 5. Unternehmen insolvent gehen wird. „Das ist ein tiefer Schlag in die Diversität der Branchen und Berliner Geschäfte“, sagte Jürgen Wittke.