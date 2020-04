Es geht um Ladenöffnungen, Kontaktverbote und den Schulbetrieb: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs haben am gestrigen Mittwoch Anpassungen der Maßnahmen in der Corona-Pandemie beschlossen. Am heutigen Donnerstag berät nun der Berliner Senat seit 10 Uhr über das weitere Vorgehen.

Im Anschluss der Beratungen soll es eine Pressekonferenz geben, die auch über den YouTube-Kanal des Regierenden Bürgermeisters gestreamt werden soll.

Im Kern geht es im Senatstreffen um eine Verlängerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Gleichzeitig soll es um die Frage gehen, an welchen Stellen Lockerungen möglich sind.

Leitlinien dazu hatten Angela Merkel und die Länderchefs bei der Schaltkonferenz beschlossen. Sie verständigten sich darauf, geltende Kontaktverbote bis mindestens 3. Mai beizubehalten. Private Reisen bleiben ebenso untersagt wie Großveranstaltungen und Gottesdienste.

Clubs, Kneipen und Restaurants bleiben demnach dicht, ebenso Kitas. Lockerungen soll es dagegen für den Handel geben: So sollen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen ab Montag wieder öffnen dürfen. Der Schulbetrieb soll schrittweise am 4. Mai beginnen.

[Immer informiert: In unserem Liveblog zur Coronavirus-Pandemie halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen und die Beschlüsse des Senats auf dem Laufenden.]

Bund und Länder hatten sich zudem darauf verständigt, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten unter Auflagen wieder zu öffnen. Das gilt auch für Buchhandlungen, Kfz- und Fahrradgeschäfte. Ab dem 4. Mai sollen die Friseurläden wieder Kunden empfangen können.

Wie setzt Berlin die Beschlüsse von Bund und Ländern um?

Im Berliner Senat ist man sich einig, dass die Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai beibehalten werden.

beibehalten werden. Aber es wird Ausnahmen geben wie zum Beispiel die Öffnung von Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Für diese wird es Auflagen geben wie zum Beispiel die Beibehaltung der Mindestabstandsregelung von 1,50 Metern.

geben wie zum Beispiel die mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Für diese wird es geben wie zum Beispiel die Beibehaltung der Mindestabstandsregelung von 1,50 Metern. Wie das Land Berlin die am Mittwoch gefassten Beschlüsse zwischen Bund und Ländern in der Stadt umsetzt , will der Senat in seiner Sondersitzung beraten .

zwischen Bund und Ländern in der Stadt , . Im Gegensatz zur Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), die Grundschulen und Kitas so lange wie möglich geschlossen zu halten, wird es in Berlin wohl eine schnellere Öffnung der Kitas nicht nur für die Notversorgung geben.

Unklar ist, ob der Senat schon am Donnerstag neue Regelungen beschließt

Ob der Senat am heutigen Donnerstag schon neue Regelungen beschließt, ist noch unklar . Dem Vernehmen nach will man sich bis nur nächsten regulären Senatssitzung am Dienstag Zeit nehmen, um einzelne Rückkehrphasen auszuformulieren und diese dann zu beschließen.

. Dem Vernehmen nach will man sich bis nur nächsten regulären Senatssitzung am Dienstag Zeit nehmen, um einzelne Rückkehrphasen auszuformulieren und diese dann zu beschließen. Der Regierende Bürgermeister hatte sich bereits für eine Maskenempfehlung für Friseure, im ÖPNV und in Einzelhandelsläden ausgesprochen. Es könnte sein, dass Berlin die Ausgangsbeschränkungen beim Tragen von Masken lockert und Treffen von zwei bis drei Personen im privaten und öffentlichen Raum erlaubt sind.

ausgesprochen. Es könnte sein, dass Berlin die Ausgangsbeschränkungen beim Tragen von Masken lockert und Treffen von zwei bis drei Personen im privaten und öffentlichen Raum erlaubt sind. Ausgeschlossen dürften weiterhin größere Menschenansammlungen ab 20 Personen sein.

sein. In Berlin sind Zoo und Tierpark an einer zügigen Öffnung interessiert, da seit dem 17. März die Einnahmen durch Eintrittsgelder fehlen. Möglicherweise könnte es einen reglementierten Besucher-Einlass geben.

an einer zügigen Öffnung interessiert, da seit dem 17. März die Einnahmen durch Eintrittsgelder fehlen. Möglicherweise könnte es einen reglementierten Besucher-Einlass geben. Im Kulturbereich werden große Bühnen wie Theater, Opern, Orchester in dieser Spielzeit wohl nicht mehr öffnen. Bund und Länder verständigten sich darauf, alle Großveranstaltungen bis 31. August zu untersagen. Das gilt auch für Berlin.

Abiturprüfungen und schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs

Wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag ankündigte, sollen an diesem Montag, 20. April, in Berlin die Abiturprüfungen starten. Los gehe es zunächst mit dem Fach Latein, zwei weitere Prüfungen folgten dann im Lauf der Woche, sagte Scheeres im Interview mit dem RBB-Inforadio.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Berlins Schulen sollen dann schrittweise ab der Woche darauf öffnen: „Wir in Berlin werden am 27. April in den 10. Klassen anfangen. Uns ist es wichtig, dass die MSA-Schülerinnen und Schüler genügend Vorbereitungszeit haben“, erklärte die Senatorin. Am 4. Mai beginne der Unterricht in den 11. Klassen an Gymnasien, den 9. und 12. Klassen an Integrierten Sekundarschulen sowie den 6. Klassen an Grundschulen.

Michael Müller: „Mit einer schnellen Lockerung ist niemandem geholfen"

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte schon vor dem Gespräch mit Kanzlerin Merkel, dass sich Berlin an die Beschlüsse mit Bund und Ländern halten werde.

„Ich freue mich, dass wir uns mit Bund und Ländern auf eine gemeinsame Linie zur weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie verständigen konnten und auch die anderen Länder unsere Auffassung teilen, dass wir erste Lockerungen unserer Maßnahmen nur schrittweise wieder vornehmen können“, erklärte Müller danach. Die Ergebnisse aus der Konferenz werde der Senat am Donnerstag beraten und anpassen.

„Dort wollen wir entscheiden, wie und wo wir Bereiche der Stadt wieder hochfahren können, und wo wir noch warten müssen – zum Schutz der Menschen. Die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner steht für mich bei diesen Entscheidungen im Vordergrund“, sagte Müller.

Er betonte, dass die Ausstattung der Krankenhäuser weiterhin Priorität habe und die Krankenhauskapazitäten für Corona-Patienten weiterhin erhöht würden. „Mit einer schnellen Lockerung ist niemandem geholfen. Uns muss allen klar sein, dass wir uns weiterhin in einer Pandemie befinden.“

[Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de]

Für den Regierenden war die Einigung wichtig, dass die Schulen für die Abschlussjahrgänge wieder geöffnet werden und der Einzelhandel unter strengen Maßgaben die Möglichkeit hat, seinen Betrieb aufzunehmen. Müller hält es für richtig, dass die Kontaktbeschränkungen noch bis zum 3. Mai aufrechterhalten werden und damit bundesweit einheitlich verfahren wird.

Der Regierende betonte, er halte eine Maskenempfehlung für Geschäfte, einzelne Branchen wie das Friseurhandwerk und den ÖPNV „für sinnvoll“.

Am 22. März hatte der Senat weitgehende Kontaktbeschränkungen beschlossen und damit die damals von Bund und Ländern gemeinsam getroffenen Regelungen umgesetzt. (mit dpa)