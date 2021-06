Von den 1600 Corona-Testzentren in Berlin sind bisher "unter zehn" dauerhaft geschlossen worden. Das sagte Moritz Quiske, Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung, auf Anfrage. Alle Testzentren sollen wie berichtet sukzessive kontrolliert werden.

Im Bezirk Neukölln zum Beispiel wurden von 170 Stellen bisher 41 kontrolliert. Zunächst seien acht geschlossen worden, von denen fünf wieder in Betrieb sind, sagte Falko Liecke (CDU), stellvertretender Bezirksbürgermeister und Stadtrat für Jugend und Gesundheit. Drei Teststellen blieben in Neukölln dauerhaft geschlossen.

Die fünf Teststellen, die wieder öffnen durften, hatten Auflagen erhalten, denen sie nachgekommen sind. So hatten Mitarbeiter Schulungen nachgeholt, die richtigen Tests organisiert oder wurden durch eine Supervision mit einem Arzt medizinisch beraten. Der Fokus der Kontrollen bezog sich auf die Einhaltung der medizinischen Regeln und der Hygienestandards.

Eine Teststelle zum Beispiel wurde dauerhaft geschlossen, weil sie in einem Café quasi am Tresen in unmittelbarer Nähe zu Lebensmitteln eingerichtet worden war und der notwendige Abstand nicht eingehalten werden konnte.

Sollten die Mitarbeiter bei ihren Kontrollen einen Verdacht auf Abrechnungsbetrug schöpfen, informieren sie die Polizei und Ordnungsämter, die weitergehende Ermittlungen anstellen. So einen Verdacht habe es bisher in Neukölln während der Kontrollen noch nicht gegeben. Der Bezirk kontrolliert jedoch weiter, die Prüfungen sind nicht beendet.

Zahl der Teststellen wird sukzessive zurückgehen

Anträge auf Eröffnung weiterer Teststellen hat es in Neukölln nicht gegeben. "Wir haben genug Teststellen", sagte Stadtrat Liecke. Das gesamte Zulassungsverfahren wird derzeit überprüft.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Bisher war die Gesundheitsverwaltung für die Zertifizierung verantwortlich. Im Gespräch ist, dass die Gesundheitsämter die Zertifizierung bei Wiederzulassungen übernehmen. Angesichts des Personalnotstands in den Behörden wird das in den Bezirken sehr ambivalent gesehen.

Die Gesundheitsverwaltung geht davon aus, dass die Zahl der Teststellen berlinweit sinken wird. Denn die Teststellen, die zum Beispiel bisher in gastronomischen Betrieben untergebracht sind, werden nach Öffnung der Restaurants und Kneipen für den Publikumsverkehr ohnehin schließen, um ausreichend Platz für Gäste unter Einhaltung der Abstandsregeln anbieten zu können. Und neue Teststationen werden derzeit auch nicht mehr zugelassen.

Durch die neuen Infektionsschutzregeln entfällt die Testpflicht für viele Bereiche. Und es werden inzwischen auch immer mehr Berliner:innen geimpft. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Impfquote in Berlin aktuell bei 47,1 Prozent: Rund 1,72 Millionen Berliner:innen sind bisher mindestens einmal geimpft. 834.326 Berliner:innen hatten inzwischen auch die zweite Impfung (Impfquote 22,7 Prozent) erhalten.

Mehr zum Thema Nach Verstößen gegen Hygienestandards Berlin will alle 1600 Corona-Testzentren kontrollieren

Im Mai hat die Gesundheitsverwaltung ein Beschwerdemanagement eingerichtet. Alle Bürger:innen können Beschwerden über Teststellen oder die Art und Weise, wie diese Tests verlaufen sind, an testtogo-beschwerde@sengpg.berlin.de mailen.