Die meisten Berlinerinnen und Berliner halten sich am Osterwochenende laut Polizei an die Corona-Regeln. Ein Großteil der Menschen halte den Mindestabstand ein, sagte eine Sprecherin am Sonntagmorgen.

Nach zwei Zwischenfällen am Samstag sei es in der Nacht zu Sonntag sehr ruhig geblieben. Auch am Sonntag sollen wieder 500 Polizeibeamte im Einsatz sein, um die Einhaltung der Maßnahmen zu kontrollieren - die Kontrollen sollen verstärkt in Parks, Grünanlegen sowie an den Seen und in den Wäldern stattfinden (mehr dazu unten im Newsblog).

In der Coronavirus-Krise ist an Ostern einiges anders: Konventionelle Gottesdienste bleiben auch am Ostersonntag verboten. Viele Kirchen übertragen ihre Oster-Messe jedoch im Fernsehen, im Radio und per Livestream im Internet. Die Abstandsregeln sind auch bei der Ostereiersuche und beim Osterspaziergang einzuhalten. Ostermärkte bleiben geschlossen, einige Supermärkte sind jedoch offen. Wir liefern einen Überblick darüber, was Sie an diesem Ostersonntag wissen müssen.

Derzeit gibt es in Berlin 4.553 bestätigte Coronavirus-Fälle. Mehr als 600 Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus, knapp ein Viertel von ihnen auf der Intensivstation. 2635 Infizierte gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Berlin hat sich in einer Woche mehr als verdoppelt. Das geht aus der aktuellen Statistik der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Bis Samstagabend waren 50 Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung registriert. Eine Woche zuvor waren es erst 22.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

