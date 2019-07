Die Planung um das Hochhaus auf dem Holzmarkt-Areal in Friedrichshain wird neu gestartet – und zwar ohne direkte Beteiligung der Holzmarkt-Genossenschaft. Das gab das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Freitagmorgen bekannt. Das Grundstück in der Holzmarktstraße/Ecke Michaelbrücke soll gemeinwohlorientiert entwickelt werden, im Hochhaus soll laut Pressemitteilung eine Nutzungsmischung aus studentischem Wohnen und einem Gewerbeflächen entstehen.

Nach Angaben des Bezirks soll dabei der Gewerbeanteil mit etwa zwei Dritteln Anteil höher sein, als der Wohnanteil, der ein Drittel umfassen soll. Für den Wohnanteil werden überwiegend Wohnungen für Studierende angestrebt. Auch gemeinschaftliche Wohnformen seien möglich.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Ein Großteil der Gewerbeflächen soll zu einem Gründerzentrum entwickelt werden, gegebenenfalls in Kooperation mit einer Universität. Auch soziale Infrastruktur soll ihren Platz finden: So möchte der Bezirk durchmischte Mietpreise durchsetzen und mithilfe eines Vergabeprozess eine Mix aus Mietern "mit hohen Synergiepotenzialen" erreichen.

Der Eigentümer des Eckwerk-Grundstücks, die Schweizer Abendrot-Stiftung, wird das Grundstück in Erbbaurecht an eine Projektgemeinschaft vergeben. Geplant ist, dass eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Teil des Zusammenschluss wird. Laut Bezirk führe die Stiftung derzeit Gespräche "mit geeigneten und interessierten Partner*innen". Die Unterzeichnung einer Entwicklungsvereinbarung ist für Ende 2019 geplant. Zuvor war auch ein Verkauf in Betracht gezogen worden.

Nutzung des Areals soll Holzmarkt-Betrieb nicht einschränken

Obwohl die Holzmarkt-Genossenschaft ist nicht mehr direkt an der neuen Projektentwicklung beteiligt ist, sollen ihre Belange "bei der zukünftigen Entwicklung Berücksichtigung finden". Die Nutzung des Areals soll zudem nicht den Betrieb des Holzmarkts oder des geplanten Gästehauses einschränken. Dazu wird es während der Planung von Beginn an eine enge Abstimmung mit den des Holzmarkt-Betreibern geben.

Bezirksstadt Florian Schmidt erläutert zu der Entscheidung: "Nach den Schwierigkeiten der letzten Jahre bin ich froh, dass es nun weiter geht mit dem Gewerbe- und Wohnungsbau am Holzmarkt. Eine Kombination von kommunalem Wohnen und gemeinwohlorientiertem Gründerinnenzentrum wäre ein innovatives Projekt, das gut zum Projekt passt. Realisiert in einem dichten Hochhausensemble mit nachhaltigen Materialien, wie es der Hochhausbeschluss des Bezirksamts vorsieht. Ein Modellprojekt für die wachsende und sozialverträglich verdichtete Stadt darf daher erwartet werden."

Mehr zum Thema Streit um Holzmarkt-Projekt in Friedrichshain Verkauf von Eckwerk-Areal nicht ausgeschlossen

Zuvor gab es lange Streitereien um die Nutzung des Geländes zwischen Bezirk und der Holzmarkt-Kreativszene. Auch Gespräche mit Stadtrat Schmidt kamen nicht mehr zustande. Mitte Juni gingen Betreiber des urbanen Dorfs zu Protesten auf die Straße.