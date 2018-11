Wegen ihrer Musik waren sie in letzter Zeit eher weniger in den Medien: Rammstein, einstmals Skandal-Band, die mit Sprengstoffwesten auf der Bühne schockte, scheinen 24 Jahre nach ihrer Gründung ganz im Establishment angekommen. Während Keyboarder Christian "Flake" Lorenz kund tut, dass er die Verdrängung im Prenzlauer Berg total doof findet, verdrängt Bandkollege Till Lindemann ein bisschen im Prenzlauer Berg herum.

Zu allem Überfluss bekamen die martialischen Rocker im Januar auch noch den Berliner Denkmalpreis verliehen - für den Erhalt einer Industriehalle auf dem Gelände des früheren VEB Bergmann-Borsig in Wilhelmsruh. Dort haben sich die brachialen Rocker ein kleines Museum eingerichtet.

Nun gibt's für Fans aber auch mal wieder gute Nachrichten: Rammstein treten in Berlin auf. Am 22. Juni 2019 setzen die schminkfreudigen Tanzmetaller auf ihrer "Europa Stadion Tour" das Olympiastadion in Brand - das hat die Band mit einer Viralkampagne bei Twitter unter dem Hashtag #gebtfeinacht auch medienwirksam angekündigt:

Im Frühjahr kommt sogar ein neues Album heraus, das erste seit 10 Jahren. Karten für das Berlinkonzert gibt's ab dem 8. November um 10 Uhr exklusiv bei Eventim, für Mitglieder des Fanclubs "LIFAD" bereits drei Tage eher. Pro Person können "nur" sechs - personalisierte - Tickets erworben werden, die Weitergabe ist verboten. Das ist doch wirklich die Neue Deutsche Härte!