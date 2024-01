Körperverletzung in Berlin-Neukölln Mann erleidet Stichverletzungen bei Prügelei im Körnerpark

Bei einer Auseinandersetzung im Neuköllner Körnerpark ist am späten Mittwochabend ein junger Mann verletzt worden. Das bestätigte die Berliner Polizei dem Tagesspiegel auf Anfrage. Zuerst hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.

Bezirke-Newsletter: Neukölln Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Demnach waren in dem Park kurz vor 22 Uhr zwei Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden aufeinandergetroffen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Mann Stichverletzungen erlitten habe. Der Verletzte wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.