„Rasen betreten verboten“ – dieser herrische, vielfach schildgewordene Befehl war einst sinnbildlich für deutsche Zustände: Ordnungswut, Gängelung, Grenzziehung. Wir können froh sein, dass solche Schilder und Haltungen Berlin nicht mehr prägen.

Stattdessen: „Übernutzung“: Weil zu viele Menschen die Grünflächen am Savignyplatz in Anspruch nehmen, hat das Bezirksamt sie jetzt bis auf Weiteres eingezäunt. Dabei ist der Wunsch, das Stadtgrün nicht nur anzuschauen, sondern es eben auch zu nutzen, dort zu chillen, zu spielen, zu picknicken, komplett legitim.

„Übernutzung“ heißt eben auch: Das Angebot ist zu knapp. „Dieses Problem zeigt vor allem den hohen Bedarf an innerstädtischen Grünflächen...“, antwortet mir Twitternutzer @Angelo_Rad, als ich gerade zu einem Rant gegen Rücksichtslosigkeit ansetzen will...

Der Mann hat recht, wir sollten uns fragen, welche Flächen entsiegelt und begrünt werden können. Schließlich gilt es, nicht nur die Folgen der wachsenden Stadt, sondern auch die der Klimakrise zu mildern. Mir fällt spontan der breite Mittelstreifen am Hohenzollerndamm ein. Warum ist diese beparkte Betonwüste kein Park (Foto hier)?

Es gibt viele solcher Flächen in Berlin, schreiben Sie mir, welche Sie für begrünenswert halten. Gern an markus.hesselmann@tagesspiegel.de, wenn möglich mit Foto, bitte immer mit dem Betreff "Begrünen".

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf vom Tagesspiegel finden:

Hilfe für ukrainische Kriegsopfer

Probleme mit der Postzustellung

Linke fordern Pop-Up-Radweg durch die City West

Wie Eltern erfolgreich einen Eishockeyclub gründeten

Wegen Müll und Zerstörungen: Bezirk umzäunt Grünflächen auf dem Savignyplatz

Wohnhaus für Geflüchtete entsteht auf der Mierendorff-Insel

Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Corona-Update für den Bezirk

Neuer „Q Beach“ im Strandbad Halensee

Freikarten für Folk-Konzert

Stadtgeschichtliche Schiffstouren

Damenschuhe für außergewöhnlich kleine oder große Füße – Händlerin feiert 50. Ladenjubiläum

Ku'damm-Hotel „Mondial“ schließt nach 40 Jahren

Ausstellungen im „Pop Kudamm“

Aktionstag zur Verkehrssicherheit

Ausstellung über Lernstörungen

Den Newsletter schreibt: Cay Dobberke

Die Tagesspiegel-Newsletter die Sie hier kostenlos bestellen können, haben unlängst ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert und sie gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke, mit mehr als 262.000 Abonnements. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Bezirk. Auch lassen wir in den Newslettern oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Berliner Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.