Berlins größter Bezirk fordert mehr Personal für Gesundheitsamt vom Senat

Pankows Gesundheitsamt braucht wegen der Pandemie deutlich mehr Personal. Insgesamt 40 neue Stellen müssten dafür in Berlins bevölkerungsreichstem Bezirk geschaffen und finanziert werden, erklärt der zuständige Stadtrat Torsten Kühne (CDU). "Angesichts der glücklicherweise niedrigen

Fallzahlen reichen die personellen Ressourcen derzeit aus, die Kontaktpersonenermittlung (KPE) und Quarantänebetreuung sicherzustellen" , so Kühne. Pankow hatte dazu viele MitarbeiterInnen aus anderen Ämtern vorübergehend umgeschult und versetzt. Doch das lasse sich nicht mehr lange durchhalten, so Kühne: "Durch das Hochfahren der Verwaltung und der weitgehenden Lockerungen wird immer mehr Personal wieder in den Fachämtern benötigt."