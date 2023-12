Krank an den Feiertagen in Berlin Wie Weihnachten trotzdem besinnlich werden kann

Eine unerwartete Erkältung, Grippe oder gar Corona könnte einige dazu zwingen, Weihnachten im heimischen Bett zu verbringen. Zu Hause bleiben sollte man nicht nur, um sich zu schonen, sondern auch, um andere zu schützen. Wer deutliche Symptome von Krankheit zeigt, sollte also am besten auf die Festtagsbesuche verzichten und sich Ruhe gönnen. Der Wunsch nach Gesellschaft mag zwar an Weihnachten besonders groß sein, aber Gesundheit ist immer noch das beste Geschenk. Doch aus der Not kann eine besinnliche Tugend werden – mit diesen Tipps.