Krankmeldungen und technische Probleme Zahlreiche Regionalzüge in Berlin-Brandenburg fallen aus

Wer am Montag früh als Pendler mit dem Zug zur Arbeit wollte, hatte in vielen Fällen Pech. Bei der Deutschen Bahn fielen bis 8 Uhr etwa ein Dutzend Züge in der Region Berlin-Brandenburg aus.

Besonders dramatisch war die Situation auf der Regionalexpress-Linie RE4 (Rathenow - Berlin - Jüterbog). Sieben Verbindungen fielen in den Morgenstunden aus. Bei Twitter nannte die Bahn überwiegend „Reparatur am Zug“ aber auch „kurzfristige Krankmeldung“ als Gründe. Auf der Linie RE7 von Berlin nach Dessau gab es technische Probleme an der Strecke.

Am Wochenende hatte die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) ankündigt, jeden dritten Zug der Linie RE1 von Montag bis Neujahr zu streichen und den RE8 auf dem Abschnitt Nauen bis Flughafen BER ganz einzustellen. Somit fährt der erst zum Fahrplanwechsel eingerichtete RE8 nur noch von Wismar bis Nauen. Mehrere Gründe wurden genannt, das „aktuell überlastete Stadtbahnnetz“ sowie eine „durch den Winter hoher Krankenstand“.

Trotz dieser Entlastung für die Stadtbahn hatten die verbliebenen Züge teilweise hohe Verspätungen. So hatte ein RE1 eine Stunde Verspätung, ein Zug der Linie 8 sogar 80 Minuten.

Anders als die Bahn nennt die Odeg keinen Grund für die Einschränkungen am Montag, teilweise brechen die automatisierten Meldungen bei Twitter einfach mittendrin ab. Zudem wurde am Montag mehrfach das Datum 18.12. genannt – das war vom Vortag.

Für die Probleme auf der Stadtbahn gibt es ebenfalls mehrere Gründe, so ist am Ostbahnhof ein Teil der Gleise wegen Bauarbeiten gesperrt, zudem bremsen die aktuellen Verspätungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn oft die Regionalzüge aus. Da ICE Vorrang haben, müssen Regionalzüge stehen bleiben. Die Stadtbahn gilt seit Jahren als chronisch überlastet.

Dennoch hatte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zum Fahrplanwechsel den RE1 von zwei Verbindungen pro Stunde auf drei verdichtet. Dies war von den Verantwortlichen vor zwei Wochen regelrecht gefeiert worden.

Doch auch an anderen Stellen hat die Odeg massive Probleme. Der RB33 fällt zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog ab heute bis Neujahr komplett aus. Auf diesem Abschnitt verkehrt nun nur der RB37 – und der auch nur im Zwei-Stunden-Takt. Zuletzt hatten auch S-Bahn und BVG weitere Ausfälle wegen des hohen Krankenstandes angekündigt.

