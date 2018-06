Bislang stehen die Zahnärzte ohnmächtig vor der MIH. Es zeigen sich keine Regelmäßigkeiten. Mal sind nur die ersten bleibenden Backenzähne betroffen, die im Alter von etwa sechs Jahren durchbrechen, mal auch die späteren und die Schneidezähne. Mal sind die Flecken weiß-gelb, mal gelb-braun. Mal ist nur ein Höcker eines Backenzahnes bröselig, mal die ganze Krone. Mal sieht man bereits an dem Milchzahn erste Hinweise auf MIH, mal folgen auf ein makelloses Milchgebiss zwei völlig kaputte Molaren. Die Ratlosigkeit der Ärzte setzt sich in der Kommunikation mit den Eltern fort. „Vor allem Mütter leiden sehr schnell unter Schuldgefühlen“, sagt Priska Fischer. „Viele Frauen wollen wissen, ob sie etwas falsch gemacht haben während der Schwangerschaft oder beim Stillen.“ Die Fragen der schockierten Eltern zur Ursache der Zahnschmelzveränderung kann sie nicht beantworten. „Während wir bei Karies die präventive Waffe quasi im Schrank haben und wissen, wo wir und die Eltern ansetzen müssen, sind wir hier schlicht völlig ratlos“, sagt auch Jan Kühnisch. Der Zahnmediziner an der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie an der Universität München beschäftigt sich seit Jahren mit der MIH und will vor allem der Ursache auf die Schliche kommen. Die müsse man, so viel steht aufgrund des Störungsbildes fest, irgendwann in der Schwangerschaft oder in den ersten Lebensmonaten und -jahren suchen.

Die Entwicklung eines Zahnes ist ein langwieriger und sehr kleinteiliger Prozess. Schließlich müssen für jeden Zahn Zahnschmelz, Dentin, Wurzelzement und Wurzelhaut angelegt werden. Sowohl im Milchgebiss als auch bei den bleibenden Zähnen. Die Grundlagen für die Zahnbildung werden daher bereits bei dem Ungeborenen im Mutterleib gelegt. Den Anfang macht das Zahnbein, das sogenannte Dentin. Es wird von Odontoblasten gebildet, jeder Mensch verfügt ein Leben lang über diese Zellen, sodass Dentin nachgebildet werden kann. Für den Zahnschmelz sind Zellen namens Ameloblasten – oder auch Adamantoblasten – zuständig. Sie bilden den Zahnschmelz in zwei Phasen. Zunächst sondern sie zwei Proteine ab, die das Gerüst für den Schmelz bilden und eine vorläufige Mineralisierung darstellen. Dann beginnt die zweite, die sogenannte Reifephase, in der der Schmelz mit Salzen gefüllt wird, die zu Hydroxylapatit mineralisieren – dem Hauptbestandteil des Zahnschmelzes. Hier übernehmen die Ameloblasten vor allem Transportaufgaben. Haben sie ihren Job erledigt und das Dentin eines neuen Zahnes gründlich mit Schmelz umhüllt, sterben sie ab. Das alles geschieht, während der Zahn noch im Kiefer steckt. Bricht die fertige Krone dann durch, ist die Schmelzbildung abgeschlossen. Da es keine Ameloblasten mehr gibt und diese auch nicht noch einmal gebildet werden können, kann auch der Schmelz nicht mehr repariert werden.

Es gibt zwei große Theorien

Irgendwann im Laufe dieses Schmelzbildungsprozesses geht bei Kindern, die später an MIH leiden, etwas schief. So viel ist klar. Doch was genau die Funktion der Ameloblasten beeinträchtigt, ob es zu wenige sind oder die vorhandenen einfach die ihnen zugedachte Aufgabe nicht ordentlich erledigen können – keiner weiß es. „Derzeit gibt es zwei große Theorien“, sagt Jan Kühnisch von der Uni München, „das eine sind Umwelttoxine, das andere Antibiotika.“ Er selbst hält derzeit Antibiotika für eine plausible Erklärung. Mit seinem Team hat er zwar keinen ursächlichen Zusammenhang von Antibiotika und MIH zeigen können, allerdings sei auffällig, dass bei Kindern, die unter Atemwegserkrankungen litten – und deshalb vermutlich mehr Antibiotika erhalten haben – das Auftreten von MIH deutlich erhöht gewesen sei. „Eine finnische Studiengruppe hat gezeigt, dass bei Ratten unter Antibiotikaeinfluss ein beschleunigtes Schmelzwachstum stattfindet“, sagt Kühnisch – und rätselt: Wird der Schmelz dann schneller, aber nicht so solide aufgebaut?

Vielleicht. Für die Antibiotikathese spricht Kühnisch zufolge auch, dass das Phänomen MIH zehn Jahre, nachdem Antibiotika verstärkt in der Medizin und vor allem der Pädiatrie eingesetzt worden sind, zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben wird. Gegen die Antibiotikathese spricht, dass es auch hier keine Regelmäßigkeiten gibt: Die Forscher haben Kinder gesehen, die viel Antibiotika erhalten haben und keinerlei Spuren von MIH aufweisen, und ebenso solche, die nie Antibiotika bekommen, aber starke Schmelzstörungen haben. „Ich denke, dass es sich hier um ein systemisches und multifaktorielles Geschehen handelt“, sagt Kühnisch, „vor allem, weil die Schmelzentwicklung in unterschiedlichen Phasen stattfindet.“ Vielleicht, so Kühnischs Idee, sind die Ameloblasten in verschiedenen Phasen unterschiedlich sensibel, „das kann sich wochenweise ändern“. Entscheidend wäre dann, wann der schädigende Faktor zum Tragen kommt. Heißt übersetzt: Vielleicht gibt es ein Zeitfenster, in dem die Gabe von Antibiotika die Schmelzentwicklung überhaupt nicht beeinträchtigt, und eines, in dem sie gravierende Störungen auslöst. Man weiß, dass die am häufigsten betroffenen Sechs-Jahres-Molaren zwischen dem 8. Schwangerschaftsmonat und dem 4. Lebensjahr mineralisiert werden. Der Schwerpunkt der Zahnentwicklung liegt dabei im ersten Lebensjahr. „Wenn wir also davon ausgehen, dass wir nach etwas suchen, dem die Kinder nach der Geburt ausgesetzt sind, würde ich vor allem in diesem Zeitraum schauen“, sagt Kühnisch.