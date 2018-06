Der zweite Hauptverdächtige im MIH-Krimi ist Bisphenol A, kurz BPA. Auf die Liste der möglichen Verursacher hat es diese hormonell wirksame Substanz aufgrund einer Studie geschafft, die französische Forscher an Ratten durchgeführt haben. Sie gaben trächtigen Ratten beziehungsweise dann den neugeborenen Tieren für 30 und für 100 Tage täglich 5 Mikrogramm BPA pro Kilogramm Körpergewicht. Dann untersuchten sie deren Zähne und fanden neben massiven Störungen in der Schmelzentwicklung Strukturen, die denen an menschlichen MIH-Zähnen sehr ähnlich sind. Die Demineralisation auf diese eine Studie zurückzuführen, findet Jürgen Thier-Kundke vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) nicht in Ordnung, „zumal man weiß, dass Ratten auf Bisphenol A grundsätzlich empfindlicher reagieren als Menschen“. BPA dient als Ausgangsstoff für Kunststoffe, unter anderem Polycarbonate. Interessant: In den 60er und 70er Jahren wurden Polycarbonate in Deutschland populär, aus ihnen wurden unter anderem Babyfläschchen hergestellt. Seit zwei Jahren sind BPA-haltige Polycarbonate in der EU verboten. „Allerdings haben wir das damals überprüft und festgestellt, dass kaum etwas davon in die Milch im Fläschchen übergeht“, gibt Thier-Kundke zu bedenken. Auch dass über das Stillen Bisphenol A in den kindlichen Körper gelangt, könne man weitgehend ausschließen, dem BfR-Experten zufolge konnte keine Untersuchung BPA in der Muttermilch nachweisen.

Oder liegt es am Vitamin-D-Mangel?

Jan Kühnisch hat in München derweil noch einen weiteren potenziellen Schmelzstörer auf der Liste: Vitamin-D-Mangel. In ihrer Kohorte haben die Forscher den Vitamin-D-Spiegel im Serum gemessen und festgestellt, dass ein hoher Wert mit weniger MIH einhergeht. „Auch hier sind wir noch vorsichtig mit irgendwelchen Rückschlüssen, aber es scheint da vielleicht einen Zusammenhang zu geben“, sagt Kühnisch. Er verweist darauf, dass Vitamin D bereits in den 1930er Jahren untersucht worden ist – damals hat man ihm einen positiven Einfluss auf die Zahnentwicklung attestiert. Das scheint nicht überraschend, denn Vitamin D ist ein zentrales Element im Kalzium- und Phosphatstoffwechsel. Allerdings wurde der Vitamin-D-Spiegel bei Kindern gemessen, die bereits MIH hatten, nicht in der Zeit, als sich die Störung im Kiefer entwickelte.

Antibiotika? Bisphenol A? Vitamin D? Die Gene? Weichmacher? Andere Umweltgifte? Dass die Ursachen für die MIH schnell gefunden werden, ist unwahrscheinlich. Dafür bräuchte es eine große multizentrische Studie, die über viele Jahre geht. Die Wissenschaft konzentriert sich daher gerade vor allem auf die mögliche Behandlung. An der Berliner Charité beginnt demnächst eine Studie, in der Verfahren zur Versorgung von MIH-Zähnen getestet werden. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob die Überlebensraten eines bröseligen Zahnes mit einer Füllung aus dem Verbundwerkstoff Komposit oder mit einer Stahlkrone höher liegen. An der medizinischen Universität Wien entwickelt Katrin Bekes gemeinsam mit Kollegen einen Behandlungsindex. Darin werden die Leitsymptome Einbruch – also Bröseligkeit – und Hypersensitivität des Zahns klassifiziert und eine entsprechende Therapie empfohlen. „Die Hypersensibilität ist ein großes Problem, auch bei Zähnen, die noch relativ hart und nur fleckig sind“, sagt die Leiterin des Fachbereichs Kinderzahnheilkunde. Ein Anliegen der Wissenschaftler ist es deshalb auch, die Zähne wenigstens etwas mehr zu mineralisieren. Erste Ansätze mit einer speziellen Paste, die Kalziumphosphat enthält, scheinen recht vielversprechend. Heilen lässt sich der kaputte Zahn aber auch damit nicht.

