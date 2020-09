Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) soll die Sicherheitsmaßnahmen um Alexej Nawalny erhöht haben. Das berichtet der „Spiegel“ nach gemeinsamen Recherchen mit „Bellingcat“. Demnach sei die Zahl der eingesetzten LKA-Beamten und die Kontrolldichte um die Station der Charité, auf der Russlands bekanntester Oppositioneller liegt, erhöht worden.

Im "Spiegel"-Bericht heißt es, die Maßnahme sei eine Reaktion auf den sich bessernden Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers. Offenbar schließt das LKA nicht aus, dass es Attentatsversuche auf Nawalny geben könnte. Berlins Polizeipräsidium äußerte sich nicht zu individuellen Sicherheitsvorkehrungen. Auch der Vorstand der landeseigenen Universitätsklinik gibt dazu keine Auskunft.

Nach Tagesspiegel-Informationen haben Unterstützer Nawalnys schriftlich versichert, die Behandlung an der Charité selbst zu zahlen. Aus Klinikkreisen heißt es, die Versorgung ausländischer Funktionäre werde ohnehin meist von deren Organisationen bezahlt - selten bleibe die Charité auf Rechnungen sitzen. An der Charité haben sich regelmäßig sowohl Dissidenten als auch Regierende behandeln lassen. Patienten kamen etwa aus Russland, der Ukraine, dem Irak, Libyen.

Nawalny, der als bekanntester Gegner von Kreml-Chef Wladimir Putin gilt, war am 20. August auf einem Flug in Russland bewusstlos geworden. Nach einer Notlandung in Sibirien wurde er auf Drängen seiner Familie am 22. August nach Berlin verlegt. Erst 2018 war an der Charité der russische Oppositionelle Pjotr Wersilow behandelt worden.

Die Bundesregierung sieht es nach Untersuchungen in einem Labor der Bundeswehr als erwiesen an, dass Nawalny mit einem militärischen Nervenkampfstoff vergiftet wurde. Unterstützer Nawalnys beschuldigen die Regierung in Moskau - die bestreitet dagegen, in den Fall verwickelt zu sein. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach wie berichtet von „absurden Versuchen“, die russische Regierung mit der Vergiftung in Verbindung zu bringen.

Nawalnys Gesundheitszustand hatte sich zuletzt gebessert. Am Montag teilte die Charité mit, der Patient befinde sich nicht mehr im Koma. Wie berichtet, wird intern davon ausgegangen, dass Nawalny noch drei Wochen in der Klinik bleibt. Das Bundeskriminalamt hatte die Charité inspiziert. Auf welcher Station sich Berlins derzeit bekanntester Patient befindet, ist auch unter Charité-Mitarbeitern nicht bekannt.