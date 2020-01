Eine Strafanzeige, Klage und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bezirksbaustadtrat Florian Schmidt haben die CDU-Fraktion und die FDP-Gruppe von Friedrichshain-Kreuzberg angekündigt und erheben schwere Vorwürfe gegen den Grünen-Politiker. Schmidt habe im Bezirksamt die Akten zur Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten der umstrittenen „Diese eG“ für ein Wohnhaus in der Rigaer Straße „manipuliert“. Es fehlten Vermerke von Ämtern sowie Schreiben von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft WBM, ohne die die Akte „keinen Sinn ergibt“, so der Vorwurf des FDP-Bezirksverordneten Michael Heihsel. FDP und CDU fordern deshalb Schmidts Rücktritt.

FDP und CDU fordern Rücktritt

Der FDP-Politiker beruft sich bei seinen Vorwürfen auf eine gemeinsame vertraulichen Fraktionssitzung von Grünen, Linke und SPD vom 13. Januar. Dort soll Schmidt zugegeben haben, die Dokumente aus der Akte herausgenommen zu haben. Begründet habe er dies mit der Gefahr, dass die Inhalte von CDU und FDP „instrumentalisiert“ und „von einem Redakteur des Tagesspiegels zur politischen Agitation“ genutzt werden könnten. FDP und CDU beziehen sich dabei auf Aussagen der SPD.

SPD setzt Ultimatum bis 27. Januar

Zuvor hatten SPD-Fraktionschef Sebastian Forck und SPD-Kreisvorsitzender Harald Georgii in einer Mitteilung die Vorgänge öffentlich gemacht: "Vertraulichkeit ist ein hohes Gut, aber an dieser Stelle können wir nicht schweigen, unabhängig von der Dienst- und strafrechtlichen Bewertung". Angesprochen auf den Eindruck von Teilnehmern an der vertraulichen Sitzung, dass die Akten zur Diese eG nicht vollständig sei, habe Schmidt die Entnahme von "Gesprächsvermerken" sowie einer "fachlichen Bewertung der zuständigen Ämter" zur Ausübung des Vorkaufsrechts durch den Bezirk zugunsten der Diese eG eingeräumt. Die SPD-Politiker schreiben weiter: Zur "Wiederherstellung des politischen Vertrauens" müsse Schmidt "die vollständigen Akten allen Mitgliedern der Bezirksverordnetenversammlung zugänglich machen" - und setzten ihm ein Ultimatum: Folge der Bezirksstadtrat nicht "bis 27. Januar" dieser Aufforderung und versichere eidesstattlich deren Vollständigkeit "ist sein Rücktritt unvermeidlich".

Strafanzeige angekündigt

Für FDP-Politiker Heihsel wurde damit "absichtlich das verfassungsmäßige Recht der CDU-Fraktion und der FDP-Gruppe auf Kontrolle des Bezirksamts mittels der Aktenmanipulation verletzt“. Er kündigte deshalb eine „Strafanzeige gegen Florian Schmidt“ an, eine Klage auf Herausgabe der vollständigen Akte, um „das ganze Ausmaß um den Skandal des Vorkaufsrechts der Rigaer Straße 101 zu offenbaren“. Zudem werde die FDP zusammen mit der CDU eine „Dienstaufsichtsbeschwerde“ einreichen, da die „Sabotage der Akte rechtlich und politisch ein Novum in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg“ sei.

Diese eG stand vor der Pleite

Das Vorkaufsrecht ermöglicht Senat und Bezirke in Kaufverträge über Wohnhäuser privater Marktteilnehmer einzusteigen zu den darin festgelegten Konditionen. In den meisten Fällen übernehmen öffentliche Firmen dann die Immobilien. Die „Diese eG“ war als neue Genossenschaft im vergangenen Jahr gegründet worden und wollte Wohnhäuser übernehmen, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ablehnen wegen des hohen Kaufpreises, der die Objekte unrentabel macht. Schmidt hatte im Namen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg bei sechs Privatverkäufen von Miethäusern das kommunale Vorkaufsrecht zu Gunsten der „Diese eG“ ausgeübt. Kurz vor Weihnachten stand die neue Genossenschaft vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Diese eG konnte in zwei Fällen die Millionen zum Kauf zunächst nicht zahlen. Nach hektischen Verhandlungen ging eines der Häuser (Rigaer Straße) an eine andere Genossenschaft („Am Ostseeplatz eG“). Die Zahlung der letzten Immobilie gelang erst im Januar durch die Zwischenfinanzierung eines Unternehmers, der in Kreuzberg ein Hochhaus bauen will.

Florian Schmidt war zu den in der Nacht zu Sonnabend erhobenen Vorwürfen zunächst nicht zu sprechen.