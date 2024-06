Kriminalität Mann in Berlin-Wilmersdorf getötet: Verdächtiger gefasst

Nachdem ein 24-jähriger Mann in Berlin-Wilmersdorf getötet wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen in Bernau nördlich von Berlin gefasst. Ein Hinweis eines Zeugen habe zu dem 25-jährigen Mann geführt, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Brandenburger Polizei habe die Fahnder aus Berlin bei der Festnahme in einer Wohnung in Bernau unterstützt. Mieter eines Hauses in der Uhlandstraße nahe dem Hohenzollerndamm hatten den leblosen 24-Jährigen mit schweren Verletzungen am Sonntagnachmittag im Treppenhaus gefunden.

© dpa-infocom, dpa:240624-99-510276/3

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.