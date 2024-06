Kriminalität Unbekannte stehlen Geldautomaten in Tiergarten

Unbekannte haben einen Geldautomaten aus einer Hotel-Tiefgarage in Berlin-Tiergarten gestohlen. Ein Sicherheitsmitarbeiter alarmierte am Dienstagabend die Polizei, wie die Beamten in Berlin mitteilten. Der Mann habe demnach in der Garage mehrere maskierte Menschen in einem Transporter gesehen. Die Polizisten sicherten Spuren am Tatort und befragten Zeugen.

