Eine parteiinterne Online-Abstimmung, die der SPD-Wohnungsbauexperte Volker Härtig gegen die Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) angestoßen hat, ist bei den eigenen Genossen, aber erst Recht beim Koalitionspartner Linke auf massive Kritik gestoßen. Härtig leitet den SPD-Fachausschuss „Soziale Stadt“ und verschickte vor ein paar Tagen eine Mail, in der er die Frage stellte, ob Lompscher als Senatorin zurücktreten oder entlassen werden solle. Die "B.Z." berichtete am Mittwoch zuerst darüber.

Linken-Landeschefin Katina Schubert sprach von einem „ziemlich unmöglichen Vorgang“. Sie erwarte, dass sich die Berliner SPD von dieser Aktion distanziere „und zur rot-rot-grünen Koalition und allen Senatsmitgliedern steht“. Der Versuch, eine Senatorin sturmreif zu schießen, sei nicht akzeptabel, sagte Schubert. Wenn die Sozialdemokraten dieses Regierungsbündnis nicht mehr wollten, sollten sie es sagen.

Volker Härtig verschickte die Mail, die für Wirbel sorgt. Foto: Andreas Klaer

Müller lehnt Mail-Umfrage ab

Dem Vernehmen nach hat der SPD-Landeschef Michael Müller bereits am Dienstag in einem Telefongespräch mit Schubert versichert, dass er die Mail-Umfrage des Genossen Härtig ablehne und damit auch nichts zu tun habe. Der SPD-Stadtentwicklungsexperte Daniel Buchholz sagte dem Tagesspiegel: „Ich hätte so eine komische Umfrage nicht verschickt.“

Mehr zum Thema Wohnungsbau in Berlin Die Bausenatorin, die nicht baut: Druck auf Lompscher steigt

Ungeachtet dessen wächst bei der SPD, aber auch den Grünen, die Kritik an der Amtsführung der Bausenatorin Lompscher. Bis August soll sie ein neues Konzept für die Ankurbelung des Wohnungsneubaus in Berlin vorlegen.