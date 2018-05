Nach etlichen Plagiatsaffären um die Dissertationen von Politikern gibt es nun offenbar auch entsprechende Vorwürfe gegen den Reinickendorfer CDU-Bundestagsabgeordneten Frank Steffel. Nach einem Bericht der „Berliner Zeitung“ hat die Internetplattform „VroniPlag“ dessen Doktorarbeit im Bereich Wirtschaftswissenschaften überprüft und sich kritisch geäußert.

Steffel soll lange Passagen seiner Arbeit abgeschrieben haben, ohne die Zitate als solche zu kennzeichnen. Steffel habe sich großflächig bei anderen Autoren bedient. Die Arbeit beschäftigt sich mit der „Bedeutung und Entwicklung der Unternehmer in den neuen Bundesländern nach der Deutschen Einheit 1990“, so der Titel.

Doktorvater: Steffel habe „ersichtlich keine Täuschungsabsicht“ gehabt

Mitarbeiter von VroniPlag untersuchen systematisch Hochschulschriften populärer Personen. Halten sie eine Arbeit für fragwürdig, bitten sie die jeweilige Universität, an der die Schrift eins abgenommen wurde, diese erneut zu überprüfen. Im Falle von Steffel wird dies nun die Freie Universität (FU) Berlin übernehmen, dort promovierte er 1999.

Ein persönlicher Referent Frank Steffels bestätigte dem Tagesspiegel am späten Mittwochabend auf Anfrage den VroniPlag-Vorwurf. In einer Erklärung des Abgeordneten heißt es jedoch, er habe „volles Vertrauen in die Gremien der FU“.

Und Steffels damaliger Doktorvater Professor Dietrich Winterhager versichert im selben Schreiben, Steffel habe „ersichtlich keine Täuschungsabsicht“ gehabt. Seine Zitierweise habe den von ihm als Erstgutachter gestellten Anforderungen entsprochen, sie sei damals im gesamten Fachbereich üblich gewesen.

Winterhager: „Ich bin auch objektiv nicht getäuscht worden, da ich die zitierten Texte kannte, die Übernahmen erkannte und die Zitierweise für ausreichend erachtete.“ Winterhager lehrte von 1980 bis 1998 an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.