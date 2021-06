Der gekündigte Leiter der Staatlichen Ballett- und Artistikschule, Ralf Stabel, hat vor Gericht erneut einen Erfolg errungen. Nachdem er in den Verfahren um drei verschiedene Kündigungen jeweils in der ersten Instanz gesiegt hatte, folgte auch das Landesarbeitsgericht am Donnerstag der Auffassung, wonach die Kündigung vom 3. Juni 2020 „unwirksam und der Kläger weiterhin als Schulleiter der staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik zu beschäftigten ist“. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Stabel an die Schule zurückkehrt.

Stabels Anwalt Jens Brückner erläuterte auf Anfrage, dass die Verfahren bezüglich der beiden anderen Kündigungen noch anhängig seien. Theoretisch könne die Verwaltung auch weitere Kündigungen aussprechen. Zudem ist in dem jetzt entschiedenen Verfahren Revision vor dem Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Da bis zu einer gerichtlichen Klärung aller Vorwürfe gegen Stabel noch Jahre ins Land gehen könnten, gibt es parallel Vergleichsverhandlungen. Wie berichtet, hatte die Verwaltung Stabel erfolglos eine Stelle als Referent angeboten.

Bei der ersten Kündigung ging es um angeblich zu Unrecht ausgestellte Zeugnisse und zu wenig erteilte Unterrichtsstunden. Im Rahmen der zweiten Kündigung wurde Stabel vorgeworfen, den Schülern zu kurze Ruhezeiten nach Auftritten in der Staatsoper eingeräumt zu haben. Die dritte Kündigung hat Reisekostenabrechnungen zum Gegenstand.

Betroffene Familie wandte sich an die Arbeitsverwaltung

Die Zulässigkeit der Auftritte hatte die für den Jugendarbeitsschutz zuständige Senatsverwaltung für Arbeit lange Zeit mit der besonderen Einrichtungsverfügung der Schule begründet. Eine der betroffenen Familien wollte sich damit nicht abfinden und fragte bei der Arbeitsverwaltung monatelang nach, ob sie an der Einschätzung festhalte. Ende Mai kam die Antwort, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Demnach wäre die Mitwirkung der Minderjährigen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz genehmigungspflichtig gewesen. Ob eine „Genehmigungsfreiheit“ vorliege, sei „im Einzelfall zu überprüfen“. Das aber war all die Jahre unterlassen worden. Wer dafür die Verantwortung trägt, ist bislang nicht untersucht worden.