Er hat sich zwar "verhalten wie ein verliebter Teenager", indem er Schülerinnen nachstellte und mit einer von ihnen eine Beziehung anfing, doch ihm zu kündigen, war unwirksam.

Das entschied das Arbeitsgericht Berlin am Mittwoch in der Kündigungsschutzklage von Gregor Seyffert, dem künstlerischen Leiter der staatlichen Ballettschule und des Landesjugendballetts.

"Das Land Berlin ist zur Weiterbeschäftigung verpflichtet", sagte Gerichtssprecherin Andrea Baer.

Die Gründe sind eher formaler Natur: Zum einen war die Senatsverwaltung bei der fristlosen Kündigung zu langsam - man hat nur zwei Wochen Zeit dafür, und die Behörde hat länger gebraucht. Doch auch die ordentliche Kündigung ist unwirksam.

Wer länger als 15 Jahre beschäftigt und über 40 Jahre alt ist, ist nämlich nach dem Tarifvertrag der Länder unkündbar.

Gregor Seyffert (Mitte) Künstlerischer Leiter der Staatlichen Ballettschule Berlin, hier auf einem Archivfoto gemeinsam mit... Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Vertreter der Senatsverwaltung kündigten in der Verhandlung an, weitere Kündigungsversuche zu unternehmen. Man will Seyffert dort loswerden und kann sich gar nicht vorstellen, wie er an der Schule wieder arbeiten könnte.

"Wenn sie einen neuen Kündigungsgrund finden, können sie innerhalb zwei Wochen kündigen", so Baer.