Hier draußen im Norden der Stadt, an einer eher nicht so attraktiven Ausfallstraße wie dem Brunsbütteler Damm, würde wohl niemand solche Schätze vermuten: Gregor Willmes, Vorstandsmitglied der Carl-Bechstein-Stiftung, betritt das backsteinrote Gründerzeitgebäude, das im Kiez einmal als Kaisers Kaffeefabrik bekannt war, steigt im Treppenhaus mit dem schmiedeeisernen Geländer ein paar Stufen hoch, öffnet eine Tür – und da stehen sie, in einem Saal mit alten Sprossenfenstern und neuem Parkettboden: zwei Dutzend Konzertflügel aus dem 19. Jahrhundert, die meisten reich verziert mit Holzornamenten.

Außerdem gibt es hier diverse Tafelklaviere zu bestaunen, Instrumente, bei denen die Saiten nicht senkrecht, sondern waagerecht gespannt sind und die darum wirken wie normale Schreibtische, wenn der Deckel über das Tastatur zugeklappt ist. Und auch ihre Gegenspieler sind vertreten, die Harfenklaviere, die aussehen wie Flügel, deren Resonanzböden man im rechten Winkel nach oben geklappt hat.

„Setzten Sie sich ruhig und probieren Sie ein paar Instrumente aus“, sagt Gregor Willmes. Denn die Tasteninstrumente, die hier versammelt sind, gehören nicht zur Hände-Weg-Kategorie, sondern sollen alle spielbar gemacht werden. So historisch wertvoll die Exponate auch sind, die Räumlichkeiten der Bechstein-Stiftung in Spandau sollen kein Museum sein, sondern ein Ort lebendiger Musikgeschichte.

Die Stiftung fördert auch den Nachwuchs

Eigentlich ist die 1853 in Berlin gegründete Bechstein AG auf den Neubau von edlen Klavieren und Flügeln spezialisiert und betreibt eigene Ladengeschäfte. Im Charlottenburger Stilwerk konnte vor Kurzem ein neuer, vergrößerter Showroom eröffnet werden, parallel wird die Präsenz der Traditionsmarke in Österreich verstärkt, ebenso auf dem asiatischen Markt. Doch neben dem Wirtschaftsbetrieb gibt es seit 2012 eben auch die gemeinnützige Carl-Bechstein-Stiftung. Deren Ziel ist es, die Lust am Klavierspiel zu fördern, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Darum vergibt sie Instrumente an Grundschulen, veranstaltet einen Nachwuchs-Klavierwettbewerb und verleiht Stipendien zur Begabtenförderung.

Als sich 2018 die eigentlich in der Aidshilfe tätige „Stiftung Lebensfarben“ bei Bechstein meldete, weil sie ihre ererbte Sammlung historischer Tasteninstrumente in kompetente Hände abgeben wollte, machte Firmenchef Stefan Freymuth den Kauf möglich. Und stellte dann auch noch die nötigen Räumlichkeiten zur Verfügung, in dem ehemaligen Kaisers-Komplex, der sich im Immobilienbestand seiner Kuthe GmbH befindet, die wiederum zu den Stiftungsgründern gehört.

Zwei Dutzend Konzertflügel stehen in einem Spandauer Industriegebiet und warten, dass jemand auf ihnen spielt. Foto: Carl-Bechstein-Stiftung

Einiges an Investitionen war nötig, um ein gutes klimatisches Umfeld für die empfindlichen Exponate zu schaffen. Außerdem wurde nebenan ein weiterer Saal für den Konzertbetrieb ausgebaut. 200 neue Stühle warten dort auf ihren ersten Einsatz, 100 von ihnen dürfen am 26. Juni coronakonform besetzt werden, wenn „Klassik in Spandau“ einen hochkarätig besetzen Liederabend veranstaltet. Romantisches von Johannes Brahms wird erklingen, Opernregisseur Hinrich Horstkotte erarbeitet mit den vier Solist:innen ein szenisches Arrangement, am modernen Bechstein-Flügel begleitet sie Klavierprofessor Manuel Lange (Infos: www.klassik-in-spandau.de).

Auf das mobile Konzertpodium lassen sich aber problemlos auch die historischen Instrumente von nebenan stellen, erklärt Gregor Willmes. Und blättert dann seine Inventarliste auf: „Gefunden 1992 als Ruine bei einem Trödler in Itzehoe“ ist da beispielsweise über ein Tafelklavier zu lesen. Bei anderen Objekten ist vermerkt, dass sie sich gerade noch bei Spezialisten in Süddeutschland oder Italien zur Restaurierung befinden.

Workshops und Meisterkurse sind möglich

Klangvolle Namen reihen sich aneinander, Pleyel und Erard aus Frankreich, Broadwood und Clementi aus England. Aber es gibt natürlich auch Beispiele aus allen Phasen der Bechstein-Geschichte – und sogar ein Instrument aus der Gründungsphase des heute schärfsten Konkurrenten Steinway soll bald restauriert eintreffen.

Sie alle können genutzt werden von Studierenden, die sich eigenhändig durch die Geschichte ihres Instruments tasten wollen, oder auch von Ensembles für Alte Musik, die hier die jeweils historisch korrekten Klaviere finden, bis hin zur Sonderform des Clavichords. Workshops und Meisterkurse sind möglich, bald wird es sogar eigene Räume zum Üben im Untergeschoss geben.

Noch muss der Bezirk Sondergenehmigungen ausstellen

Noch allerdings muss Gregor Willmes für jede Veranstaltung, die die Stiftung plant, beim Bezirksamt eine Sondergenehmigung erbitten – weil sich Kaisers frühere Kaffeefabrik offiziell in einem Industriegebiet befindet. Wo freilich schon lange keine Schlote mehr rauchen. In der Etage über der Instrumentensammlung werden Brautkleider angeboten, außerdem gibt es einen Showroom für Online-Möbelanbieter und der Hifi-Spezialist Audionet. Im nicht gerade vor Kulturangeboten strotzenden Spandau sollte es also durchaus im Interesse der Lokalpolitik sein, hier einen regelmäßigen Konzertbetrieb möglich zu machen.