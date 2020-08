Bislang sind Opern- und Konzerthäuser in Deutschland nur spärlich gefüllt. Wegen der Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie wird oft nur jeder vierte Platz vergeben. Laut einer Meldung des rbb sollen die Charité-Institute für Sozialmedizin und Epidemiologie sowie für Hygiene und Umweltmedizin nun in einer Studie empfehlen, jeden Platz zu besetzen.

Laut des Berichts des rbb wären volle Säle möglich, wenn alle Besucherinnen und Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Weil in klassischen Konzerten weder geredet oder getanzt werde, man sich nicht gegenübersitze und das Publikum sehr diszipliniert sei, seien klassische Konzerte sicherer als die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, sagte Professor Stefan Willich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie an der Berliner Charité, dem Sender.

Damit die Säle wieder voll besetzt werden können, fordern die Wissenschaftler außerdem den Einsatz von Luftfiltern und dass die üblichen Hygieneregeln eingehalten und Flächen desinfiziert werden. Im Foyer und auf den Toiletten sollen zudem die Abstandsregeln gelten. Auf ein Catering soll laut des Berichts ganz verzichtet werden.

Auch für die Musiker könnte es Lockerungen geben: Die Studie empfiehlt nun einen Abstand zwischen den Streichern von einem Meter (aktuell 1,5 Meter) sowie von 1,5 Meter zwischen den Bläsern (aktuell zwei Meter). Eine Trennung durch Plexiglas könne bei den Bläsern entfallen.

Die Berliner Philharmoniker spielen Konzerte zurzeit mit kleinerer Besetzung, weniger Publikum und einen hohen Aufwand für Hygiene. In den Konzerten werde das Orchester in der Philharmonie wegen der Hygieneregelungen ohne Pause spielen und hat deswegen bisher geplante Werke ausgetauscht.

Für die neue Spielzeit sind in der Berliner Philharmonie bis zunächst Ende Oktober nur 20 bis 25 Prozent der rund 2200 Sitzplätze im Angebot, Einnahmeverluste könnten teilweise vom Bund und vom Land Berlin übernommen werden. Zum Saisonauftakt am 28. August spielt das Orchester unter Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“ sowie Johannes Brahms' vierte Sinfonie. (mit dpa)