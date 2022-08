Noch sind die Recyclinghöfe offen, doch im Laufe des Tages könnten die Deponien schließen: Das hat die BSR am Dienstagmorgen auf Twitter angekündigt. Grund ist die aktuelle Hitzewelle in Berlin. "In Fällen starker Hitze behalten wir uns vor, unsere Kundschaft und Beschäftigten vor starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen zu schützen", sagt Sprecher Stefan Harnisch dem Tagesspiegel. Auf den Höfen gebe es kaum Schatten, was mit einem hohen Gesundheitsrisiko für Menschen verbunden sei.

Derzeit haben alle Höfe noch regulär geöffnet – sollten die Temperaturen aber weiter steigen, erwarte die Stadtreinigung kurzfristige Schließungen.

In diesem Sommer mussten die Höfe aufgrund der Hitzewellen schon mehrfach außerplanmäßig dichtmachen, bestätigt Harnisch. "Häufiger als in den Vorjahren." Über geschlossene Deponien informiert die BSR auf ihren Social-Media-Accounts. Wer doppelt sichergehen möchte, ruft vor dem Besuch bei der Service-Hotline an: 030/7592-4900.