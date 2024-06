Kunst Zwei bedeutende Werke für Gotha und die Alte Nationalgalerie

Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie verschollen - nun kehrt eine Ölskizze von Peter Paul Rubens nach Gotha zurück. Die Stiftung Friedenstein Gotha erhält das Kunstwerk mit dem Namen «Der Heilige Gregorius von Nazianz», das um 1620 entstanden ist, wie die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung (EvSK) am Freitag mitteilte. Auch die Alte Nationalgalerie in Berlin erhält Zuwachs für ihre Skulpturensammlung: die Bronzeskulptur «L’implorante» von Camille Claudel.

«Der Heilige Gregorius von Nazianz» ist der EvSK zufolge eine von fünf zusammengehörenden Ölskizzen von Rubens, die sich zum Teil schon ab dem frühen 18. Jahrhundert in den Sammlungen von Schloss Friedenstein Gotha befanden. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren alle fünf Skizzen verloren gegangen.

Die Bronzeskulptur «L’implorante» stammt aus einem frühen Guss von 1905. Die Neuanschaffung der Stiftung reiht sich in die Förderungen der letzten Jahre ein, in denen vermehrt Künstlerinnen und Frauen im Kunstbereich in den Fokus genommen wurden.

Die Ernst-von-Siemens-Stiftung (Eigenschreibweise: Ernst von Siemens Kunst­stiftung) präsentierte die beiden Kunstwerke anlässlich ihres 40. Jubiläums in Berlin. Sie hat eigenen Angaben zufolge in den letzten vier Jahrzehnten zahlreiche deutsche Museen gefördert. Zu der Förderung zählt auch die Rückführung abgewanderter Kunstschätze.

