Am Dienstag, den 18. Juni, findet in Frankfurt am Main die Hauptversammlung der Aktionäre der Deutsche Wohnen SE statt, von jenem Berliner Unternehmen also, das wie kein zweites seit Jahresbeginn Gegenstand öffentlicher Debatten ist. Es geht um "Enteignungen" und "Mietdeckel". Ein Thema bei dem Treffen dürfte auch die Öffentlichkeitsarbeit von Elke Breitenbach sein.

Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales twittert zwar nicht sehr viel, aber sie retweetet gern. Das heißt, die Politikerin der Linken leitet weiter, was Dritte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichten. Zum Wochenende verbreitete die Senatorin einen Tweet des Kollegen Martin Kröger von „Neues Deutschland“, der "sozialistischen Tageszeitung" (Eigenbeschreibung).

Kröger hatte den Kursverlauf der Deutsche-Wohnen-Aktie gezeigt, versehen mit dem Hinweis, dass deren Wert am Freitag erneut um mehr als sechs Prozent eingebrochen war.

Zuvor hatte die US-Investmentbank Morgan Stanley das Kursziel für diese Aktie gesenkt, wegen der Nachricht, Berlins Senat plane ein fünfjähriges Moratorium für Mietpreissteigerungen.

In der Regel drücken Twitterer durch einen Retweet Zustimmung oder zumindest Interesse an der Nachricht aus. Man darf also unterstellen, dass Senatorin Breitenbach begrüßt, dass hier ein Unternehmen binnen einer Woche gut 2,2 Milliarden Euro an Börsenwert verbrannt hat: Was sagt uns das?

Viele Kleinanleger haben MDax-Werte automatisch im Portfolio

Womöglich nimmt Breitenbach billigend in Kauf, dass damit die Altersversorgung ganz normaler Bürgerinnen und Bürger instabiler wird. Der Kursabsturz der Deutsche Wohnen SE (70 Prozent der Aktien in Streubesitz) trifft Kleinsparer, Angestellte und Arbeiter: Denn seriöse Pensionsfonds und Anbieter von Betriebsrenten nehmen automatisch die Papiere aus dem Aktienindex MDax der mittelgroßen Werte in ihre Bücher. Die dort gelisteten Unternehmen unterliegen besonders harten Kontrollen, Transparenz- und Berichtspflichten. Hat Breitenbach diesen Kollateralschaden nicht bedacht?

„Es ist eine Frechheit, dass eine Senatorin, deren Entscheidungen Einfluss auf ein Unternehmen hat, per Twitter in den Markt eingreift“, meint Michael Kunert, der für die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) Interessen von Kleinanlegern bei den Hauptversammlungen von vielen Berliner Unternehmen vertritt. Er wolle Breitenbach nicht unterstellen, dass sie hier Insiderhandel zum persönlichen Vorteil betrieben hat. „Aber es ist eigentlich der klassische Fall, der eine Untersuchung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auslöst“, erklärt Kunert. In jedem Fall solle der Regierende Bürgermeister Michael Müller Breitenbachs Verhalten öffentlich rügen.

Regina Kneiding, die Sprecherin von Breitenbachs Senatsverwaltung, erklärte am Pfingstmontag, dass es sich bei dem Account @ElkeBreitenbach um einen privaten Kommunikationskanal handele. Für eine persönliche Stellungnahme in dieser Sache war die "Privatperson" Breitenbach am Montag nicht zu erreichen.