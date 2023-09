Kurz vor Start des Berlin-Marathons Störversuch der „Letzten Generation“ gestoppt – Polizei erwartet weitere Aktionen

Ein Störversuch der „Letzten Generation“ kurz vor dem Start des Berlin-Marathons am Sonntag ist von Ordnungskräften vereitelt worden. Mehrere Menschen versuchten, sich etwa 300 bis 400 Meter von der Startlinie entfernt auf die Straße des 17. Juni zu setzen, wurden jedoch von Polizei und Sicherheitskräften weggezogen.

Auf einem Video ist zu sehen, wie die Aktivisten Eimer mit oranger Farbe auf die Straße werfen, die Farbe sich auf dem Asphalt ausbreitet. Zudem halten Aktivisten ein Banner der "Letzten Generation" hoch, einzelne werfen sich zu Boden oder werden von Polizei und Ordnungskräften auf den Boden gedrückt und von der Straße gezogen.

Polizeisprecherin Anja Dierschke sagte dem Tagesspiegel am Vormittag, es habe sich insgesamt um acht Aktivisten gehandelt, die auf die Straße des 17. Juni gestürmt seien, fünf von der einen, drei von der anderen Seite. Es sei auch nur so wenig Farbe verschüttet worden, dass der Start nicht verzögert worden sei. Die Polizei habe nicht nur die Plakate, sondern auch noch restliche Farbe in den Eimern einkassiert.

Die Aktivisten würden nun von der Polizei festgehalten, um ihre Personalien zu ermitteln. Zudem würden Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet und ein Ordnungsgeld von 2000 Euro gegen jeden verhängt, da sie gegen die Allgemeinverfügung verstoßen hätten, die nicht angemeldete Versammlungen im Bereich des Marathons untersagt. Ob auch ein Anschlussgewahrsam verhängt werde, um die Störer länger festzuhalten, werde geprüft.

Die Polizei hatte per Allgemeinverfügung unter anderem nicht angemeldete Straßenblockaden im Zusammenhang mit Klimaprotesten bis Sonntagnacht an verschiedenen Orten in Berlin untersagt und bei Nichtbefolgen Zwangsgelder in Höhe von 2.000 Euro angedroht. In der Allgemeinverfügung der Polizei hieß es, ein störungsfreier Ablauf der Wettkämpfe und der begleitenden Veranstaltungen müsse gewährleistet werden. Vorrangiges Ziel sei, Schädigungen von Personen sowie an Material und Eigentum zu vermeiden.

Die „Letzte Generation“ äußerte im Internetdienst X mit Blick auf die Teilnehmer des Laufs Bedauern über mögliche Unterbrechungen des Marathons. „Wir tun das, weil wir in einer Notlage sind. In existenzieller Gefahr!“, begründete die Gruppe ihr Vorgehen.

Die Polizei rechnet derweil damit, dass es nicht die letzte Aktion war. "Wir gehen davon aus, dass es weitere Störversuche geben wird", sagte Dierschke. Ziel sei es, dass der Marathon ohne Unterbrechung zu Ende gehen könne. Dafür seien mehr als tausend Einsatzkräfte auf der Straße. Allerdings könne bei der Länge der Strecke niemand garantieren, dass es keine Zwischenfälle gebe.

Die „Letzte Generation“ hatte angekündigt, den Marathon unterbrechen zu wollen. Mitglieder der Gruppe protestierten die gesamte Woche über mit Aktionen in Berlin. Die Polizei und Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatten ein konsequentes Vorgehen angekündigt. Vor einer Woche besprühten Aktivisten das Brandenburger Tor in der Nähe des Marathon-Ziels mit oranger Farbe. (mit dpa, epd)