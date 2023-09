Kurze Antworten auf große Fragen Schauspieler Jannik Schümann würde immer wieder nach Berlin ziehen

Herr Schümann, was lieben Sie an Berlin?

Berlin ist bunt, divers, kreativ, frei und inspirierend – so etwas gibt es in Deutschland nirgendwo anders.

Was bereuen Sie?

Ich denke, dass man Entscheidungen aus bestimmten Gedanken und Motivationen trifft, die sich zu einem gewissen Zeitpunkt richtig angefühlt haben. Diese versuche ich später nicht zu hinterfragen.

Was würden Sie noch mal genauso machen?

Vor 13 Jahren nach Berlin gezogen zu sein, um hier mein Erwachsenenleben zu starten, war eine ganz wundervolle Entscheidung!

Zur Person Der Schauspieler, Musicaldarsteller und Synchronsprecher Jannik Schümann wird 1992 in Hamburg geboren und beginnt seine Darsteller-Karriere bereits im Alter von neun Jahren. Seitdem war er in unzähligen Kino- und Fernsehproduktionen beteiligt, zuletzt unter anderem als Kaiser Franz Joseph I in der „TV Now“-Serie „Sisi“. Am Sonnabend um 20.15 Uhr wird Schümann an der Seite von Natalia Wörner in der ARD-Kriminalfilmreihe „Die Diplomatin“ zu sehen sein. Er spielt einen Botschaftsmitarbeiter, der zusammen mit der Tochter eines deutschen Multimillionärs in Rom entführt wird und nach gewisser Zeit Verständnis für seine aktivistischen Kidnapper entwickelt.

Was lesen Sie gerade?

Gerade lese ich „Hast du uns endlich gefunden“ von Edgar Selge.

Träumen Sie?

Ich liebe es zu träumen und freue mich beim Einschlafen schon auf die Fantasiewelten, in die ich möglicherweise tauchen werde.

Was war Ihr erster Job?

Mit neun Jahren durfte ich in der „Neuen Flora“ in Hamburg im Musical „Mozart“ als Amadé auf der Bühne stehen – immer noch eine der schönsten Phasen meines Lebens!

Currywurst oder Döner?

Ich liebe Curry-Ketchup, deshalb: Currywurst. Es gibt mittlerweile auch so tolle vegetarische Ersatzprodukte!