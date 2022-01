Was für eine schöne Idee, der Kurzgeschichte ein Medium zu verschaffen. Eines, das in seiner Form (gedruckt) nicht neu, aber in seiner Verbreitung (als Abonnement) doch ungewöhnlich ist. In kleinen Heften bietet der Wilmersdorfer Patrick Sielemann unter dem Titel "Das Gramm" Literatur dieses Genres an (mehr dazu im Bezirksnewsletter).

Eine Bitte aber hätte ich: Noch einmal darüber nachzudenken, vielleicht doch auch E-Books mit den Kurzgeschichten zu machen, die den Kreis der Interessenten noch einmal erweitern um eine Gruppe, die sonst ausgeschlossen bliebe.

So angenehm das Haptische, die Wahrnehmung des raschelnden Papiers, auch ist (wer weiß das besser als wir Zeitungsleute?), so sehr leiden unter der Beschränkung darauf diejenigen, die eine kleine gedruckte Schrift wegen nachlassender Sehstärke nicht mehr gut erkennen können und den Komfort des digitalen Lesens mit beleuchteten Bildschirmen und vergrößerbaren Buchstaben schätzen gelernt haben. (Disclaimer: Ich selbst gehöre dazu.)

Und den Freund:innen der Haptik wird ja nichts weggenommen, wenn auch eine digitale Version erscheint. So wie Sie den Tagesspiegel ja auch jederzeit gedruckt und als E-Paper lesen können.

Corona-Update: Nach den Ferien wird täglich in Schulen getestet

Kein Milieuschutz für zwei Wohngebiete

Neue Chefin des Ökowerks erklärt ihre Pläne für das Naturschutzzentrum im Grunewald

Pilotversuch für autonomes Fahren

Wie kann die City West klimaneutral werden? Die BVV-Fraktionen diskutieren

Nur ein Bahnhof im Bezirk hat ein WC

Warum es unter der S-Bahnbrücke an der Kantstraße nun doch wieder düster ist

Kein Erfolg in bester Lage: Schuhhandlung Görtz verlässt den Breitscheidplatz

Newsletter-Autor: Cay Dobberke

