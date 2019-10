Im Berliner Zoo wird es kuschelig: Die Panda-Zwillinge haben nach rund acht Wochen ein neues temporäres Zuhause bezogen. Dort blinzeln die kleinen schwarz-weißen Fellknäuel nun verschlafen unter der Decke hervor.

Die beiden Jungtiere haben sich in den vergangenen zwei Monaten prächtig entwickelt: Sie sind ordentlich gewachsen und tragen mittlerweile das typische schwarz-weiße Fell. In der vergangenen Woche haben sie zum ersten Mal die Augen geöffnet und sind seither auch deutlich aktiver. Zeit, die Welt etwas stärker zu erkunden: Aus dem Inkubator sind die Zwillinge deswegen in das deutlich geräumigere neue "Panda-Bett" gezogen, teilt der Berliner Zoo mit.

Das ist das neue Panda-Bett. Foto: Zoo Berlin

"Bis heute haben unsere beiden Panda-Jungtiere ihr Geburtsgewicht rund verfünfzehntfacht", sagt Zoo-Direktor Andreas Knieriem. "Wir drücken natürlich alle Daumen, dass sie sich weiter so prächtig entwickeln und sie schon bald aus ihrer neuen Unterkunft herausgewachsen sind".

Auch mit Mama Meng Meng wird eifrig weiter gekuschelt.

Das neue Bett haben Zoo-Handwerker in Eigenregie und, wie der Zoo betont, liebevoller Handarbeit aus Holz und Plexiglas gebaut. Die Panda-Unterkunft misst etwa zwei mal anderthalb Meter, die Liegefläche ist rund 40 Zentimeter hoch. Im Inneren sollen kuschelige Decken für Gemütlichkeit sorgen.

Immer abwechselnd verbringen die beiden Zwillinge Zeit mit ihrer Mama. Foto: Zoo Berlin

Die beiden Pandababys, die am 31. August geboren wurden, sind weiterhin abwechselnd bei Pandadame Meng Meng. Sie trinken ausschließlich bei ihr. Bei einer Körperlänge von über 30 Zentimetern mittlerweile 2.578 und 2.532 Gramm auf die Waage.