Angesichts der Hochsommer-Hitze melden die Berliner Bäderbetriebe einen großen Andrang in den Freibädern und erneut Probleme mit dem Online-Ticketshop. Der Ansturm sei erwartungsgemäß auch wegen der Ferienzeit sehr groß, sagte Bäder-Sprecher Matthias Oloew der Nachrichtenagentur dpa am frühen Dienstagnachmittag.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

Dennoch gebe es bislang keine nennenswerten Schwierigkeiten in den Bädern - Aggressionen und Streitigkeiten wie zuletzt seien bislang nicht bekannt geworden. Allerdings sei der Online-Ticketshop wie schon mehrfach an heißen Tagen dem großen Ansturm nicht gewachsen gewesen und bereits am Morgen wieder ausgefallen.

Man arbeite unter Hochtouren daran, den Shop wieder in Gang zu bringen. „Wir können aber nicht sagen, wie lange es noch dauern wird“, sagte Oloew. Folglich müssten Badelustige ausschließlich auf die Bäderkassen zurückgreifen, was zwingend mit Wartezeiten verbunden sei. Man hoffe, dass zum erwarteten bislang heißesten Tag des Jahres am Mittwoch wieder alles funktioniere.

Mehr zum Thema Hitze in Berlin und Brandenburg Mittwoch bis 40 Grad – höchste Waldbrandgefahr in Märkischer Schweiz

Oloew empfahl insbesondere Familien in den kommenden Tagen sehr früh in die Bäder zu kommen - nicht erst gegen 11 Uhr. Zudem böten sich auch Bäder an, die nicht immer sehr stark nachgefragt seien. Ein Tipp sei beispielsweise das Sommerbad Staaken-West. (dpa)