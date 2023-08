Lagerhalle in Flammen Brand auf Recyclinghof in Berlin-Pankow

In einer Lagerhalle auf einem Recyclinghof im Berliner Ortsteil Heinersdorf in Pankow ist ein Feuer ausgebrochen. Türen und Fenster sollen im betroffenen Bereich geschlossen werden, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in den Vormittag hinziehen.

Demnach brennen 100 Kubikmeter Baustoffreste in einer 600 m2 großen Lagerhalle, wie die Feuerwehr auf dem Nachrichtendienst X (früher Twitter) mitteilte. Die Rauchentwicklung sei deutlich sichtbar. Es komme zu Geruchsbelästigungen.

In den frühen Freitagmorgenstunden war der Brand gemeldet worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit rund 100 Einsatzkräften sei die Feuerwehr mit dem Löschen der Halle beschäftigt. Mit Unterstützung des Technischen Dienstes würden die brennenden Baustoffe Stück für Stück auseinander gezogen und einzeln abgelöscht. (dpa)