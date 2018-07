Die Senatsinnenverwaltung hält sich bedeckt: Wer ab 1. August als neuer Landesbranddirektor die Berliner Feuerwehr führen wird, dazu gibt es offiziell kein Wort. Lediglich, dass der neue Chef Ende Juli, wenn Wilfried Gräfling in Pension geht, offiziell ins Amt eingeführt wird. Ein Name kursiert seit Ende April: Karsten Homrighausen, 50 Jahre alt, seit Mai 2016 Landesbranddirektor in Baden- Württemberg. Er ist promovierter Chemiker, hatte Führungsposten in der Landesfeuerwehrschule, in der Branddirektion Stuttgart, gilt als Experte für Katastrophenschutz und ist zuständiger Referatsleiter im baden-württembergischen Innenministerium.

Das Tagesspiegel-Portrait

