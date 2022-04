Der Rasentraktor rattert über die Wiese, verpasst dem Rasen den letzten Schliff. Die Brücke vor dem Festspielareal bekommt noch ihren finalen Farbanstrich. Die Sanitäranlagen sind geräumt. Nur das Wasser aus dem Wasserhahn über den Wachbecken lässt noch auf sich warten.

Auf dem Gelände der Landesgartenschau (Laga) in Beelitz sind die letzten Vorbereitungen in vollem Gange. Am Donnerstag startet die Ausstellung zum Gartenbau. Bis Ende Oktober können sich Besucherinnen und Besucher auf dem 15 Hektar großen Areal südlich der historischen Altstadt 60 Auto- und Zugminuten von Berlin entfernt Pflanzen aller Art anschauen.

Obstbäume wie Quitte, Pfirsich oder Walnuss, Maulbeerenbäume, Wildrosen, Anemonen, Lilien, Tulpen und Narzissen – das ist nur eine kleine Auswahl der Pflanzenarten, die auf der Schau zu sehen sind. 1,5 Millionen Blumenzwiebeln wurden gepflanzt, 160.000 Frühjahrspflanzen in die Erde gebracht. 45.000 Stauden gepflanzt, 550 Wild- und Zierrosen.

Hoffen auf frostfreie Nächte

Beelitz’ Bürgermeister und Laga-Geschäftsführer Bernhard Knuth (Bürgerbündnis) hofft, dass die letzten Nächte vor der Eröffnung frostfrei bleiben. „Die Blumen leiden“, sagt er. Teilweise seien Bereiche mit Folie abgedeckt worden, damit die Kälte nicht die empfindlichen Pflänzchen zerstört. Bei der Gestaltung habe man sich an dem natürlichen Landschaftsbild orientiert. Das Areal befindet sich zu 100 Prozent in einem Landschaftsschutzgebiet.

Erste Blüten sind an den umrankten Rundbögen auf der Brandenburgischen Laga vor der Kirche St. Marien und Nikolai zu sehen. Foto: Soeren Stache/dpa

Aber auf der Laga gibt es noch mehr zu sehen als das zur Eröffnung in wenigen Tagen hoffentlich noch buntere Blütenmeer. Im Wachsenden Garten können Besucher zuschauen, wie Gartenbeispiele entstehen. Im Garten-Infotreff laufen täglich Vorträge zum rund um das Gärtnern und heimische Obstwiesen. Imker erklären, wie Insekten leben.

Mehr als 320 Veranstaltungen für Kinder

Im Grünen Klassenzimmer, organisiert von der Grünen Liga Berlin, können Kita- und Schulkinder in mehr als 320 Veranstaltungen lernen, wie ökologisch-bewusster Umgang mit der Erde funktioniert. 90 Prozent der Veranstaltungen seien bereits ausgebucht, so Bürgermeister Knuth. Daneben soll es aber auch offene Angebote in den Ferien geben.

Wenige Tage vor der Eröffnung der Landesgartenschau steht nahe dem Haupteingang ein übergroßer roter Hase mit grüner Krawatte. Foto: ZB

Rund 100 Veranstaltungen sollen insgesamt stattfinden. Die ersten seien schon fast ausverkauft. Darunter sind etwa 65 Veranstaltungen für Kinder geplant – von Lesungen aus Kinderbüchern, geschrieben von Beelitzer Autoren, bis hin zum Taschenlampenkonzert.

Im Mühlenareal stellen Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus und können diese auch verkaufen. Das Mühlenmuseum in der historischen Wassermühle wird während der Laga eröffnet. Ihre Werke können die Künstler aber auf dem gesamten Gelände präsentieren.

„Gartenfest für alle Sinne“

Das Motto der Gartenschau heißt: „Gartenfest für alle Sinne“. Leitmotiv ist die Kulinarik. Damit will die Spargelstadt nach eigenen Angaben beweisen, dass sie noch weit mehr als das Gemüse zu bieten hat. Das erste Mal habe die Schau einen regionalen Caterer: der Spargelhof Klaistow. „Eins wollten wir vermeiden“, sagt Knuth, „den Transport von Essen quer durch die ganze Republik“. Gekocht werden soll vor Ort.

Auch für den bekannten Spargelhof ist das eine Herausforderung. „Das Adrenalin steigt so langsam“, sagt Betreiber Ernst-August Winkelmann. Erst vor wenigen Tagen wurde in Beelitz die Spargelsaison eröffnet. „Die Sonnenstrahlen treiben den Spargel an“, sagt Winkelmann. Die Erwartungen stiegen massiv. Winkelmann verspricht: „Von einer Vollernte um Ostern gehen wir aus.“ Für die Laga hat der Hof extra mehr Mitarbeiter eingestellt. Bedienung, Selbstbedienung und Imbissstände solle es geben.

Bernhard Knuth, Bürgermeister von Beelitz, steht auf dem Cocktailschiff "BEEThoven". Foto: Soeren Stache/dpa

Daneben soll es Angebote im Wiesencafé, im Mühlencafé, beim Foodtruck am Spielplatz und eine Grillfläche geben. Auf dem Regionalmarkt bieten 77 Anbieter ihre Produkte an. Für den Besuch des Marktes braucht man keine Eintrittskarte zum Gelände. Er ist um die Kirche herum aufgebaut, daher ist der Zugang kostenfrei. „Da kann man auch mal sonntags Kartoffeln kaufen“, sagt Knuth.

Einer der zwei Ein- und Ausgänge führt in die Beelitzer Altstadt. Das ist bewusst so gewählt. Denn der Regionalmarkt und eine Blütenschau in der Kirche sollen Besucher in die Innenstadt ziehen. Der Einzelhandel habe unter der Pandemie gelitten, sagt Knuth. „Damit beleben wir die Altstadt“, erklärt Knuth zuversichtlich.

450.000 Besucher erwartet

An den 201 Tagen rechnet die Stadt mit bis zu 450.000 Besuchern. 9577 Dauerkarten seien bereits verkauft worden. „Das ist ein kleiner Rekord für eine Laga“, so Knuth. Daneben seien 24.000 Tagestickets verkauft worden.

22 Millionen Euro wurden in das Gelände des ehemaligen Klärwerks vor der Altstadt investiert. Davon kommen 16 Millionen Euro vom Land, den Rest zahlt die Stadt. Das Gebiet lag seit den Neunzigerjahren brach. Es sind Investitionen für die Zukunft, so Knuth.

Frühlingsblumen blühen auf dem Gelände der Brandenburgischen Landesgartenschau (Laga) vor der Kulisse der Altstadt. Foto: Soeren Stache/dpa

[Die Landesgartenschau in der Spargelstadt Beelitz findet vom 14. April bis 31. Oktober 2022 unter dem Motto „Garten für alle Sinne“ statt. Geöffnet ist das Ausstellungsgelände täglich von 9.30 bis 18 Uhr, im Juni, Juli und August bis 19 Uhr. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist frei. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 17 Euro (ermäßigt 14 Euro), Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahre zahlen acht Euro. Die Dauerkarte ist für 110 Euro erhältlich (ermäßigt 90 Euro, für Schüler ab 16 Jahre gibt es sie für 50 Euro). Weitere Infos unter: laga-beelitz.de.]

Die Parkanlage werde jetzt schon von vielen Beelitzerinnen und Beelitzern genutzt. So werde bereits auf dem neu erbauten Spielplatz mit rund 50 Spielgeräten, der auch für Kinder mit Behinderungen geeignet ist, gespielt. Für den neu geschaffenen Open-Air-Veranstaltungsort gebe es schon Anfragen für die weitere Nutzung, sagt Enrico Bellin, Sprecher der Stadt. Laut Bürgermeister Knuth bietet das neue Areal „Lebensqualität“.

800 Parkplätze sind für die Laga angelegt worden. Auch das sei ein Mehrgewinn über die Laga hinaus, sagt Knuth. „Das ist eine stadtnahe Fläche mit vernünftigen Parkmöglichkeiten.“ Auch 16 Reisemobile hätten auf dem Gelände Platz. Die Parkplätze seien behindertengerecht angelegt. In den wenigen Tagen bis zur Eröffnung sollen jetzt noch die letzten Stühle gerückt und Palmen umgestellt werden. Wasser auf den Toilletten soll es dann zum Start auch überall geben, verspricht Sprecher Bellin.