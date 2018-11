Sie sind die Partei der Stunde: Im Bundestrend seit Wochen stabil hinter der CDU auf Platz zwei, stehen die Grünen in Berlin sogar an der Umfrage-Spitze und hätten – so heute gewählt würde – sogar den Zugriff auf den Posten des Stadtoberhaupts. Mit Umfragerekorden und darauf folgende Wahlschlappen jedoch kennen sich die Hauptstadt-Grünen aus. Auf ihrem Landesparteitag wollen sie die Weichen dafür stellen, damit ihnen ähnliches nicht wieder passiert.

Stargast des Tages, das steht schon lange vorher fest, ist mit Robert Habeck einer, den viele der Berliner Delegierten nur aus dem Fernsehen kennen. Zum ersten Mal überhaupt spricht der Bundesvorsitzende vor Mitgliedern des Berliner Landesverbandes, eine Premiere für beide Seiten.

Bei seiner Rede vor den Delegierten lobte Habeck die Berliner Grünen für eine "Politik, die sich um die Gesellschaft kümmert und nicht Parteipolitik, die sich um sich selbst kümmert." Laut einem Tweet von Fraktionschefin Antje Kapeck forderte er: "Lasst uns nicht über Umfrageergebnisse oder uns selbst reden, sondern über die Herausforderungen der Stadt! Wir wollen arbeiten, nicht abheben."

Habeck stellte zudem heraus, dass die Grünen "zwangsläufig" eine europäische Partei seien: "Das ist in unserer DNA begründet."

Inhaltlich stimmen die rund 200 Delegierten am Sonnabend unter anderem über zwei jeweils von den amtierenden Landesvorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf eingebrachten Leitanträge ab. Dabei geht es zum einen um bessere Schulen für Berlin, inklusive W-Lan in allen Klassenräumen und als Treffpunkt für die jeweiligen Kieze dienende Schulgebäude. Zum anderen wollen die Grünen Berlin ökologisch und sozial entwickeln, statt nur auf Wirtschaftlichkeit zu achten. Ein konkreter Vorschlag in diesem Bereich: Die Einführung von Parkwächtern für größere Parkanlagen in der Stadt.

Darüber hinaus geht es für Nina Stahr und Werner Graf um die Wiederwahl als Landesvorsitzende. Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten, für die sieben Vorstandsposten hatten sich bis wenige Tage vor dem Parteitag genau sieben Kandidaten aufstellen lassen. Lediglich auf der Position der frauen- und genderpolitischen Sprecherin steht ein Wechsel an.

Als ausgemacht gilt darüber hinaus die Annahme eines Dringlichkeitsantrags zur Einführung des 8. März als gesetzlichen Feiertag für Berlin. Zuvor hatten sich bereits die Koalitionspartner Linke und SPD auf diesen Tag geeinigt. Ein Antrag der Grünen Landesarbeitsgemeinschaft Christen für den Reformationstag als Feiertag für Berlin gilt dagegen als weitgehend chancenlos.