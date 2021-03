Ein Indianerhäuptling sorgt für Irritationen

Landesvorstand und Antragskommission hatte den zweiten Tag des Grünen-Parteitags gut organisiert. In allen Abstimmungen zum Landeswahlprogramm setzten sich die Anträge durch, die vom Landesvorstand favorisiert wurden. Bei der Positionierung zu Enteignungen hatte man vorher einen Kompromiss gefunden. Es soll nicht nach Quantität, also der Zahl der Wohnungen, sondern wenn dann nach qualitativen Kriterien enteignet werden. Die Grünen wollen einen Gesetzentwurf diskutieren, der rechtssichere Vergesellschaftungen ermöglichen würde.

Um kurz nach 17 Uhr war der zweite Tag des Parteitags am Sonnabend pünktlich beendet. Insgesamt hatte die Antragskommission zuvor 1.250 Änderungsanträge bearbeitet, 800 Seiten Inputpapiere, 55 Impulse aus der Stadtgesellschaft gehört und 35 Stunden Gruppen-Treffen hinter sich, wie der Landesvorsitzende Werner Graf am Ende zusammenfasste. "Ein Jahr Debatte Und nun gleich vor allem: Ein Plan für Berlin. Unser Plan für Berlin!", sagte er.





Für Irritation sorgte in Teilen der Partei eine Aussage der Spitzenkandidatin. Sie hatte in einem öffentlichen Gespräch mit Graf auf dem Parteitag gesagt, sie wäre als Kind gern Indianerhäuptling geworden. Beide lachten. In Teilen der Partei wurde dagegen verärgert darauf reagiert, dass Jarasch das Wort "Indianer" verwendet hatte.

Es wird besonders in post-migrantischen politischen Strömungen als diskriminierend betrachtet. Jarasch sprach später in einer Rede, in der sie unter anderem für diskriminierungsfreie Sprache warb, mit Bezug auf ihre Aussagen von "unreflektierten Kindheitserinnerungen". Sie sagte: "Auch ich muss dazu lernen."

Jarasch ging auch auf die Kritik an der mangelnden Diversität der Bundestagsliste ein. "Ja, wir müssen besser werden", sagte sie. Nach Tagesspiegel-Informationen wird sich an der Listenaufstellung, die am Sonntag ansteht, aber nichts mehr ändern. Für die vorderen Plätze existieren Absprachen zwischen den Flügeln. Beide Kandidierenden auf den vorderen Plätzen mit einer Migrationsgeschichte, Özcan Mutlu und Juliana Wimmer, haben Gegenkandidierende.