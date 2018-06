Müller gibt sich kämpferisch: „Wir haben so viel erreicht“, man solle sich das nicht schlechtreden lassen von allen Leuten, die ständig meckern. „Wir dürfen nicht jeden Tag damit verbringen uns dafür zu entschuldigen, was wir nicht geschafft haben.“ Gestern sei der Bürgermeister von Oslo zu Besuch bei Müller gewesen – er wäre am liebsten noch ein paar Tage länger geblieben, habe er ihm gesagt.