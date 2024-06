Landesregierung Senat berät über Olympiapark und Flughafen Tegel

Berlins schwarz-roter Senat berät bei seiner Sitzung am Dienstag (10.00 Uhr) über den Olympiapark und das Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel. In beiden Fällen geht es um die langfristigen Perspektiven, die Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) den Senatsmitgliedern vorstellen will. Beim Olympiapark im Stadtteil Westend will der Senat als Voraussetzung für weitere Planungen die «außergewöhnliche stadtpolitische Bedeutung» des Geländes feststellen, das für zahlreiche sportliche und kulturelle Events genutzt wird.

Auf der Tagesordnung steht außerdem das frühere Gelände des Flughafens Tegel in Reinickendorf im Nordwesten Berlins. Auf einem Teil davon sind derzeit und auch in absehbarer Zeit noch Geflüchtete in Leichtbauhallen untergebracht. Der Senat will für den südlichen Teil des Areals den Bebauungsplan beschließen. Das gilt als wichtiger Zwischenschritt für die künftige Nutzung.

Auch der ehemalige Flughafen Tempelhof beschäftigt den Senat ein weiteres Mal. Dort sind ebenfalls Geflüchtete untergebracht. Der Senat beabsichtigt, die Kapazitäten dort weiter auszubauen - auch wenn gleichzeitig die Suche nach dezentralen und deutlich kleineren Unterkünften verstärkt werden soll. Für die zusätzlichen Plätze auf dem Tempelhofer Feld muss der Senat noch einen Beschluss fällen.

